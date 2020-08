Global Virus Network meldet: Renommiertes Doherty Institute in Australien verifiziert unabhängig erste Erkenntnisse, dass eine antimikrobielle Technologie SARS-CoV-2 auf Oberflächen für mehr als sechs Wochen eliminieren kann

Die Ergebnisse bestätigen Forschungsergebnisse, die zuvor vom Rega Medical Research Institute der KU Leuven, Belgien, veröffentlicht wurden

BALTIMORE, 27. August 2020 /PRNewswire/ -- Das Global Virus Network (GVN), ein Zusammenschluss, der sich aus den weltweit führenden Human- und Tiervirologen aus 55 Kompetenzzentren und 10 Mitgliedsorganisationen in 33 Ländern zusammensetzt, gibt bekannt, dass das Peter Doherty Institute for Infection and Immunity in Melbourne, Australien, einen Bericht über umfangreiche Tests veröffentlicht hat, der die Erkenntnisse des Rega Medical Research Institute der KU Leuven, Belgien, wonach eine BIOPROTECT™ Formulierung von ViaClean Technologies SARS-CoV-2 (das spezifische Coronavirus, das COVID-19 verursacht) auf Oberflächen eliminieren und eine kontinuierliche viruzide Restaktivität über mehr als sechs Wochen gewährleisten kann, unabhängig bestätigt. Die Bekanntgabe erfolgte heute durch Dr. Christian Bréchot, President des GVN.

Sowohl das Doherty Institute als auch das Rega Institute haben hochmoderne High Containment-Einrichtungen der Virusforschung genutzt, um unabhängig voneinander umfangreiche Tests mit einer BIOPROTECT™ Formulierung durchzuführen, und ihre Auswirkungen auf die Infektiosität von SARS-CoV-2 auf verschiedenen Oberflächen zu untersuchen. Die Standard-ASTM E1053-Testmethodik wurde angepasst, um die viruzide Wirksamkeit von Mikrobiziden bei SARS-CoV-2 auf Umgebungsoberflächen zu bewerten. Die GVN-Wissenschaftler am Doherty Institute unter der Leitung von Prof. Damian Purcell und am Rega Institute unter der Leitung von Prof. Johan Neyts konnten definitiv nachweisen, dass die BIOPROTECT™ Formulierung SARS-CoV-2 eliminiert, indem sie sowohl seine Infektiosität reduziert als auch sein genomisches Material zerstört.

„Unsere Untersuchungen von zahlreichen antiseptischen Mitteln an mit SARS-CoV-2 kontaminierten Oberflächen zeigen, dass die lang anhaltende Wirkung der BIOPROTECT™ Formulierung herkömmlichen Dekontaminationsmitteln im allgemeinen Gebrauch weit überlegen ist", erklärt Prof. Damian Purcell, Leiter des Labors für Molekulare Virologie in der Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie am Peter Doherty Institute for Infection and Immunity der Universität Melbourne. Den Bericht des Doherty Institute finden Sie hier.

Die Tests wurden sowohl unter „feuchten" als auch unter „trockenen" Bedingungen durchgeführt. Beim Feuchttest wurde SARS-CoV-2 auf Scheiben aus Edelstahl aufgetragen, die dann mit einer feuchten Lösung der BIOPROTECT™ Formulierung behandelt wurden. Im Trockentest wurde die BIOPROTECT™ Formulierung zunächst auf Edelstahl-Proben aufgetragen, die 46 Tage später einem hohen SARS-CoV-2-Titer ausgesetzt wurden. Die Tests bewiesen die Dauerhaftigkeit der BIOPROTECT™ Formulierung auf den behandelten Oberflächen und zeigten, dass das Vorhandensein der BIOPROTECT™ Formulierung die Fähigkeit zur Inaktivierung von SARS-CoV-2 auf ein vernachlässigbares Niveau beibehielt. Die Rega-Testergebnisse zeigten zudem, dass die mit der BIOPROTECT™ Formulierung vorbehandelten Scheiben eine Inaktivierung des SARS-CoV-2-Virus von durchschnittlich 99,7% bewirkten. Alle durchgeführten Tests wurden so konzipiert, dass sie den Standards der United States Environmental Protection Agency (EPA) und gleichwertigen Standards der Regulierungsbehörden in Europa und Australien entsprechen, um die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

„Wir haben die BIOPROTECT™ Formulierung getestet und konnten feststellen, dass diese 99,7% der SARS-CoV-2-Präsenz eliminiert hat, 46 Tage nachdem das getestete Material mit der BIOPROTECT™ Formulierung behandelt wurde", sagt Dr. Johan Neyts, Professor für Virologie am Rega Institute for Medical Research der KU Leuven. „Dieses Produkt ist einzigartig, und seine lang anhaltende Fähigkeit, SARS-CoV-2 zu eliminieren, übertrifft herkömmliche Desinfektionsmittel bei weitem und wird im Kampf gegen COVID-19 sehr hilfreich sein". Den Bericht des Rega Institute finden Sie hier.

„Die Ergebnisse der am Doherty Institute und am Rega Institute durchgeführten Tests zeigen eindeutig, dass BIOPROTECT™ SARS-CoV-2 auf Oberflächen eliminiert, und über einen längeren Zeitraum einen kontinuierlichen antimikrobiellen Restschutz bietet", erklärt Dr. Bréchot. „Es steht außer Frage, dass wirksame antimikrobielle Mittel, in Anbetracht der zeitlichen Vorläufe für die Durchführung von Massenimpfungen und die vollständige Entwicklung neuer Therapien, eine vitale Rolle bei der Eindämmung der COVID-19-Pandemie spielen werden. Uns ist in diesem Kontext keine Oberflächenbehandlung mit mikrobizider Wirkung bekannt, die das Wachstum und die Übertragbarkeit von SARS-CoV-2 auf Oberflächen über einen längeren Zeitraum kontinuierlich unterbindet. Es handelt sich um einen bedeutenden Durchbruch zur Eindämmung von COVID-19, da verhindert wird, dass Oberflächen durch das Virus kontaminiert werden, und die Ausbreitung des Virus durch Kontakt mit kontaminierten Oberflächen unterbunden wird. Die Identifizierung und Erforschung innovativer Lösungen, und die Förderung und Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen akademischen und industriellen Partnern, egal ob große Pharmaunternehmen oder kleine Biotech-Firmen, gehören zu den verschiedenen Möglichkeiten, mit denen das GVN einen konsequenten Beitrag zur Bekämpfung von COVID-19 leisten kann".

Eine offizielle Erklärung von Dr. Robert Gallo und Dr. Christian Bréchot zu der von diesen beiden GNV-Kompetenzzentren durchgeführten unabhängigen Verifizierung einer antimikrobiellen Technologie, die SARS-CoV-2 auf Oberflächen für mehr als sechs Wochen eliminiert, finden Sie hier.

