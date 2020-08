Raporty Global Virus Network: renomowany Instytut Doherty'ego w Australii potwierdził w toku niezależnych badań wcześniejsze doniesienia, że preparat bakteriobójczy może wyeliminować koronawirusa SARS-CoV-2 z powierzchni na okres powyżej sześciu tygodni

Uzyskane rezultaty potwierdziły wyniki wcześniejszych badań opublikowane przez Instytut Badań Medycznych Rega Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii.

BALTIMORE, 27 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ - Global Virus Network (GVN), koalicja wiodących wirusologów z całego świata, zajmujących się wirusami ludzkimi i zwierzęcymi, skupiająca 55 ośrodków doskonałości i 10 podmiotów powiązanych w 33 krajach, ogłosiła, że naukowcy z Instytutu Infekcji i Odporności im. Petera Doherty'ego Uniwersytetu w Melbourne (Australia) opublikowali raport z obszernych, niezależnych testów, który potwierdził wcześniejsze doniesienia Instytut Badań Medycznych Rega Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), że preparat BIOPROTECT™ opracowany przez ViaClean Technologies neutralizuje SARS-CoV-2 (koronawirusa wywołującego COVID-19) na powierzchniach i zapewnia nieprzerwaną ochronę bakteriobójczą przez okres ponad sześciu tygodni. Powyższą informację podał dziś do wiadomości dr Christian Bréchot, prezes GVN.

Naukowcy z Instytutu Doherty'ego i Instytutu Rega użyli zaawansowanych technologicznie, zamkniętych urządzeń do badań wirusologicznych w ramach niezależnych testów nad preparatem BIOPROTECT™, skupiając się na jego właściwościach neutralizowania koronawirusa SARS-CoV-2 na różnego rodzaju powierzchniach. W ramach oceny skuteczności eliminowania koronawirusa SARS-CoV-2 z powierzchni zastosowano standardową metodologię testów ASTM E1053. Naukowcy z Instytutu Doherty'ego pod kierownictwem prof. Damiana Purcella oraz z Instytutu Rega pod kierownictwem prof. Johana Neytsa wyraźnie dowiedli, że preparat BIOPROTECT™ eliminuje koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zmniejszanie jego zdolności transmisyjnych oraz niszczenie jego materiału genomicznego.

„Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań z użyciem licznych preparatów antyseptycznych na powierzchniach zanieczyszczonych koronawirusem SARS-CoV-2, BIOPROTECT™ odznacza się najdłuższym efektem działania, który znacznie przewyższa konwencjonalne preparaty do dezynfekcji przeznaczone do użytku ogólnego" – powiedział prof. Damian Purcell, dyrektor Laboratorium Wirusologii Molekularnej przy Wydziale Mikrobiologii i Immunologii w Instytucie Infekcji i Odporności im. Petera Doherty'ego Uniwersytetu w Melbourne. Raport sporządzony przez Instytut Doherty'ego można znaleźć tutaj.

Testy przeprowadzono w warunkach mokrych i suchych. W teście „na mokro" próbki SARS-CoV-2 naniesiono na krążki ze stali nierdzewnej, które następnie poddano działaniu preparatu BIOPROTECT™. W teście „na sucho" preparat BIOPROTECT™ został najpierw zaaplikowany na próbki stali nierdzewnej, które 46 dni później wystawiono na działanie SARS-CoV-2 w wysokim stężeniu. Badania wykazały, że preparat BIOPROTECT™ utrzymał zdolność neutralizacji koronawirusa SARS-CoV-2 do marginalnych poziomów, co potwierdziło długotrwały efekt działania. Ponadto wyniki testów przeprowadzonych w Instytucie Rega dowiodły, że krążki, które na wstępie oczyszczono preparatem BIOPROTECT™, utrzymały zdolność neutralizacji koronawirusa SARS-CoV-2 na średnim poziomie 99,7%. Wszystkie przeprowadzone testy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i równorzędnymi standardami organów regulacyjnych w Europie i Australii, aby zapewnić akceptowalność i wiarygodność rezultatów.

„Po przeprowadzeniu testów nad preparatem BIOPROTECT™ stwierdziliśmy, że był on w stanie skutecznie wyeliminować 99,7% koronawirusa SARS-CoV-2 z badanej powierzchni 46 dni po aplikacji – powiedział dr Johan Neyts, profesor wirusologii w Instytucie Badań Medycznych Rega Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. - Jest to produkt unikatowy, a jego zdolność długotrwałego eliminowania koronawirusa SARS-CoV-2 znacznie przewyższa parametry konwencjonalnych środków do dezynfekcji. To sprawia, że BIOPROTECT™ jest niezwykle przydatnym narzędziem w walce z COVID-19". Raport sporządzony przez Instytut Rega można znaleźć tutaj.

„Wyniki testów przeprowadzonych niezależnie przez Instytut Doherty'ego i Instytut Rega wyraźnie wskazują, że BIOPROTECT™ eliminuje SARS-CoV-2 z powierzchni i zapewnia nieprzerwaną ochronę bakteriobójczą przez długi okres – powiedział dr Bréchot. - Skuteczne środki bakteriobójcze to bezsprzecznie niezwykle istotny element w dobie pandemii koronawirusa, biorąc pod uwagę fakt, iż przeprowadzenie masowych szczepień i opracowanie innowacyjnych terapii zajmie niewątpliwie dużo czasu. Na chwilę obecną nie jesteśmy w posiadaniu wiedzy na temat jakichkolwiek rozwiązań bakteriobójczych, które na długi czas zapobiegałyby namnażaniu się i przenoszeniu SARS-CoV-2 na powierzchniach. Uzyskane wyniki stanowią zatem przełom w działaniach na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez zabezpieczenie powierzchni przed zanieczyszczeniem i powstrzymanie transmisji wirusa przez kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami. Wskazywanie i analizowanie innowacyjnych rozwiązań, a także wspieranie i ułatwianie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi i przemysłowymi – zarówno koncernami farmaceutycznymi, jak i małymi przedsiębiorstwami biotechnologicznymi, jest jednym ze sposobów, w jaki GVN może wnosić wkład w walkę z COVID-19".

Oficjalne stanowisko dra Roberta Gallo i dra Christiana Bréchota z dwóch ośrodków doskonałości GVN w sprawie niezależnej weryfikacji technologii bakteriobójczej, która eliminuje SARS-CoV-2 z powierzchni na okres powyżej sześciu tygodni, można znaleźć tutaj.

