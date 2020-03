GlobalData classe Huawei comme leader de l'interconnexion des centres de données

-- Le produit phare de Huawei, OptiXtrans DC908, est plus performant que ceux des fournisseurs traditionnels

SHENZHEN, Chine, 4 mars 2020 /PRNewswire/ -- Dans son dernier rapport intitulé « Data Center Interconnect: Competitiveness Analysis and Assessment » (Interconnexion des centres de données : analyse et évaluation de la compétitivité), GlobalData, un cabinet d'analyse des données et de conseil pour le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), a classé le Huawei OptiXtrans DC908 comme un leader en matière d'architecture, de performances, de modularité, d'interfaces de ligne et de gestion des réseaux. Alors que le produit se présentait pour la première fois à ce concours, le Huawei OptiXtrans DC908 a réussi à surpasser les fournisseurs traditionnels.

Selon Emir Halilovic, analyste en chef chez GlobalData, « Huawei a fait son retour sur le marché de l'interconnexion des centres de données avec un produit convaincant, ce qui a encore aiguisé la concurrence. Le Huawei OptiXtrans DC908 présente de très grandes capacités et densité de plate-forme, ainsi qu'un support pour les modules électriques et optiques dans le même boîtier, ce qui permet de l'appliquer à une large gamme de cas d'utilisation ».

En termes d'architecture, de performances et de modularité :

Le Huawei OptiXtrans DC908 présente une capacité de débit du dispositif pouvant aller jusqu'à 9,6 Tbit/s.

La consommation d'énergie par gigabit est inférieure à 0,13 W. La couche optique et la couche électrique sont intégrées dans le même boîtier.

Tous les modules sont échangeables à chaud et peuvent être remplacés en 15 secondes.

Toutes les cartes, y compris les cartes de contrôle des services et du système, les alimentations électriques et les ventilateurs prennent en charge la redondance 1+1, répondant ainsi aux exigences de flexibilité et de disponibilité des centres de données au niveau du système.

Le produit prend en charge plusieurs interfaces de service, telles que ETH, FC, SDH et OTN, pour répondre aux différentes exigences d'application des clients OTT (fournisseurs de services par contournement), du secteur financier, des gouvernements et des entreprises.

En termes d'interfaces de ligne :

Le Huawei OptiXtrans DC908 prend en charge 800 Gbit/s par longueur d'onde. Grâce à la technologie exclusive Super C-Band, il apporte une capacité de système de 120 longueurs d'onde dans la bande C avec un espacement standard de 50 GHz entre les canaux. La capacité par fibre atteint ainsi 48 Tbit/s, ce qui répond aux besoins qui vont surgir dans les cinq prochaines années.

En termes de gestion du réseau :

Le Huawei OptiXtrans DC908 est le premier produit d'interconnexion des centres de données préparé pour l'IA du secteur à mettre en œuvre un système intelligent de fonctionnement et d'entretien, à prévoir les défauts des fibres et à effectuer une résolution des problèmes précise et efficace, ce qui garantit la disponibilité du service.

La conception simplifiée de couche-optique et l'interface utilisateur graphique (WebGUI) permettent un déploiement rapide et une mise en service du service en huit minutes, ne demandant aucune compétence professionnelle particulière.

Fin décembre 2019, les séries de produits Huawei OptiXtrans avaient déjà été déployées par plus de 3 800 clients dans 158 pays et régions du globe, facilitant ainsi la transformation numérique dans les secteurs des services par contournement (OTT), gouvernementaux, énergétiques, des transports, de la finance et du monde pédagogique.

Kim Jin, président de la branche réseau de transmission et d'accès des entreprises chez Huawei, a déclaré : « Huawei va continuer à encourager l'innovation dans la série de produits Huawei OptiXtrans et à s'associer à des entreprises mondiales pour conduire les réseaux d'interconnexion des centres de données vers une ère simplifiée et intelligente où règne l'ultra-haut débit ».

Pour en savoir plus, veuillez consulter le rapport de GlobalData intitulé « Data Center Interconnect: Competitive Landscape Assessment ».

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-transmission-access/data-center-interconnect/globaldata-report

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei