Globale Korea Convention öffnet sich, um Seouls Erfolge in der internationalen Zusammenarbeit hervorzuheben

SEOUL, Südkorea, 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch startete in Seoul ein internationales Forum, um über Südkoreas Errungenschaften in der globalen Zusammenarbeit zu berichten und seine zukünftigen Rollen und Herausforderungen in der Zeit nach Covid-19 zu erkunden. Das National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences und die Korea Land & Housing Corp. sind Gastgeber des Kongresses, der von rund 150 staatlichen und öffentlichen Institutionen unterstützt wird.