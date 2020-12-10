В центре внимания открывающегося форума Global Korea Convention будут достижения Сеула в развитии международного сотрудничества

В церемонии открытия трехдневного форума Global Korea Convention 2020, состоявшейся в гостинице The-K Hotel Seoul, лично или виртуально участвовали около 30 высокопоставленных почетных гостей, в том числе генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа (Angel Gurria), премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн (Chung Sye-kyun) и спикер Национального собрания страны Пак Бён Сюг (Park Byeong-seug).

Несколько десятков правительственных департаментов и общественных учреждений должны представить разнообразный опыт, накопленный в сферах общественной дипломатии и международного сотрудничества за период после обретения Кореей независимости в 1945 году, а также результаты своей работы по развитию общественной дипломатии, ориентированной на укрепление мира, прав человека, демократии и ценностей, способствующих устойчивому развитию человечества.

В частности, этот форум должен привлечь внимание к разнообразному и богатому опыту Южной Кореи как единственной в мире страны, превратившейся из получателя помощи в страну-донора.

На церемонии открытия г-н Чон выступил с приветственным видеообращением, а бывший премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брунтланн (Gro Harlem Brundtland) произнесла вступительную речь под названием «Международное сотрудничество во имя мира во всем мире и устойчивого развития».

Кроме того, на церемонии открытия была провозглашена «Декларация о стратегических целях», в которой было заявлено о перспективах Южной Кореи как одного из мировых лидеров, способствующего всеобщему миру, процветанию и устойчивому развитию.

«Принимая "инклюзивный мультилатерализм" в качестве своей основной ценности, Корея делает первый шаг вперед к формированию новой волны сотрудничества, направленного на достижение мира во всем мире, всеобщего процветания и устойчивого развития», — говорится в ней.

Ведущие и организаторы форума отметили, что в рамках мероприятия будут активно обсуждаться усилия Сеула по преодолению пандемии коронавируса, получившие название "K-Quarantine", а также инициатива Korean New Deal, нацеленная на стимулирование экономического роста и создание рабочих мест посредством реализации цифровых и экологических проектов.

На специальном мероприятии министр морских дел и рыболовства Мун Сён Хёк (Moon Seong-hyeok) проведет интервью в режиме видеоконференции с корейскими исследователями, находящимися на второй антарктической базе страны под названием Jang Bogo.

В связи с распространением коронавирусной инфекции все программы форума будут транслироваться в прямом эфире на сайте мероприятия (globalkoreaconvention.kr).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1361932/Global_Korea_Convention.jpg

SOURCE National Research Council for Economics, Humanities, and Social Sciences