GLOBALE LEADER IM BEREICH TRANSFORMATION IM ADVISORY BOARD VON AOKAH

NEW YORK, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, die AI + Expert Intelligence and Orchestration Platform, die speziell für Global Capability Centers und Unternehmensabläufe entwickelt wurde, gab die Gründung seines Advisory Boards bekannt. Im Board sind weltweit anerkannte Führungskräfte aus den Bereichen Business Transformation, Global Business Services (GBS), Finanzen und organisatorische Performance vertreten.

Der Beirat soll die strategische Ausrichtung von Aokah stärken, die Unternehmensausrichtung vertiefen und sicherstellen, dass die Plattform weiterhin auf praktischen Erfahrungen in der Umsetzung basiert.

Steve Rudderham wird den Vorsitz des Aokah Advisory Board übernehmen. Als anerkannter GBS- und Operations-Leader hat er bei Carrier, AkzoNobel, Kellogg und Genpact Initiativen zur Unternehmenstransformation geleitet und dabei geholfen, moderne globale Business Services-Organisationen in den Bereichen Finanzen, HR und digitale Abläufe zu gestalten.

Dem Advisory Board gehören neben ihm an:

Mark Bretton, MBE TD DL FCIEx – Ehemaliger Accenture-Geschäftsführer und Vice President von Tata Consultancy Services und globaler Transformations-Leader mit Erfahrung in den Bereichen Shared Services, Outsourcing, Governance, Modernisierung und öffentlich-private Unternehmensinitiativen. Außerdem ist er Deputy Lieutenant von Hertfordshire, England.

Mohit Bhatia – Ehemaliger SVP und Head of Maersk Global Service Centres bei A.P. Moller-Maersk, wo er globale Finanz-, Handels- und Betriebsfunktionen in großem Umfang leitete. Zuvor war er als Global Chief Financial Officer und Business Leader bei Genpact tätig.

Carla Lapa Pinto – Beraterin für Unternehmensumwandlung und Coach für Führungskräfte mit Erfahrung in den Bereichen GBS, operative Kompetenz und Leadership Transformation. Sie hatte Führungspositionen bei Deloitte, Nestlé, Adidas und Carrier inne und ist spezialisiert auf menschenzentrierte Performance, Führungsentwicklung und Unternehmensstrategie.

Tom Champion – Global Chief Financial Officer für multinationale und durch Private Equity finanzierte Unternehmen, verantwortlich für die Bereiche Finanzen, IT, Lieferkette, Recht und Risiko. Seine Erfahrung umfasst Unternehmen wie Brompton Bicycles, Rochdale Spears und Inspiring Learning.

„Bei Aokah bauen wir die Execution-Intelligence-Schicht für den Aufbau und die Skalierung globaler Kapazitäten auf", so Atul Vashistha, Chair und CEO von Aokah. „Global Capability Centers sind keine Kostenstellen mehr – sie sind strategische Motoren für den Unternehmenswert. Unser Advisory Board bringt die operative Tiefe, die Governance-Disziplin und die Transformationserfahrung mit, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Aokah messbare Ergebnisse für die weltweit führenden Unternehmen liefert."

Steve Rudderham, Chair of the Advisory Board, ergänzte: „Aokah adressiert einen entscheidenden Bedarf von Unternehmen – die Umsetzung einer Strategie in eine geregelte, koordinierte Ausführung über den Aufbau, die Größe und den Betrieb globaler Kapazitäten. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um Unternehmen dabei zu helfen, belastbare, leistungsorientierte Kompetenzzentren aufzubauen."

Die Gründung des Advisory Board spiegelt die Zielsetzung von Aokah wider, KI-gestützte Orchestrierung mit langjähriger Unternehmenskompetenz zu kombinieren. Das Unternehmen plant, in den kommenden Monaten zwei weitere Führungskräfte in das Advisory Board zu berufen, da es sein strategisches Ökosystem weiter ausbaut.

Informationen zu Aokah

Aokah ist die erste KI-gestützte Execution-Intelligence-Plattform, die speziell für Global Capability Centers und verteilte Unternehmensabläufe entwickelt wurde. Die Plattform integriert lokale Informationen, Talentanalyse, Anbieter-Orchestrierung, Programm-Governance und Echtzeit-Risikoüberwachung in einer einzigen Betriebsschicht, die es Unternehmen ermöglicht, Kapazitäten schnell, diszipliniert und zuverlässig einzurichten, zu skalieren und zu betreiben.

www.aokah.com

