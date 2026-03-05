Líderes de transformación global se unen al consejo asesor de Aokah

Ejecutivos con amplia experiencia en GBS, finanzas y transformación fortalecen la plataforma de IA y orquestación experta de Aokah.

NUEVA YORK, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, la plataforma de inteligencia artificial, inteligencia y orquestación experta diseñada específicamente para centros de capacidad global y operaciones empresariales, anunció la formación de su Consejo Asesor. Este Consejo reúne a líderes de prestigio mundial en transformación empresarial, servicios empresariales globales (GBS), finanzas y rendimiento organizacional.

El Consejo Asesor está diseñado para fortalecer la dirección estratégica de Aokah, profundizar la alineación empresarial y garantizar que la plataforma se mantenga basada en la experiencia práctica.

Steve Rudderham presidirá el Consejo Asesor de Aokah. Reconocido líder de GBS y operaciones, Steve ha liderado iniciativas de transformación empresarial en Carrier, AkzoNobel, Kellogg y Genpact, contribuyendo a la configuración de organizaciones modernas de servicios empresariales globales que abarcan finanzas, RR.HH. y operaciones digitales.

Junto a él, forman parte del Consejo Asesor:

Mark Bretton, MBE TD DL FCIEx — Exdirector general de Accenture y vicepresidente de Tata Consultancy Services, y líder global en transformación con experiencia en servicios compartidos, externalización, gobernanza, modernización e iniciativas de empresas público-privadas. También es teniente adjunto de Hertfordshire, Inglaterra.

Mohit Bhatia — Exvicepresidente sénior y director de los Centros de Servicios Globales de Maersk en A.P. Moller–Maersk, donde dirigió las capacidades financieras, comerciales y operativas globales a gran escala. Anteriormente, fue director financiero global y líder empresarial en Genpact.

Carla Lapa Pinto — Asesora de transformación empresarial y coach ejecutiva con experiencia en GBS, excelencia operativa y transformación del liderazgo. Ha ocupado puestos de liderazgo en Deloitte, Nestlé, Adidas y Carrier, y se especializa en desempeño centrado en el ser humano, evolución del liderazgo y estrategia empresarial.

Tom Champion — Director Financiero Global en empresas multinacionales y de capital privado, supervisando las áreas de finanzas, TI, cadena de suministro, legal y gestión de riesgos. Su experiencia abarca empresas como Brompton Bicycles, Rochdale Spears e Inspiring Learning.

"En Aokah, estamos construyendo la capa de inteligencia de ejecución para establecer y escalar capacidades globales", afirmó Atul Vashistha, presidente y consejero delegado de Aokah. "Los Centros de Capacidad Global ya no son centros de costes, sino motores estratégicos de valor empresarial. Nuestro Consejo Asesor aporta la profundidad operativa, la disciplina de gobernanza y la experiencia en transformación necesarias para garantizar que Aokah genere un impacto medible para las organizaciones líderes del mundo".

Steve Rudderham, presidente del Consejo Asesor, añadió: "Aokah aborda una necesidad empresarial crítica: traducir la estrategia en una ejecución gobernada y coordinada en la configuración, la escala y las operaciones de capacidad global. Espero trabajar con el equipo para ayudar a las empresas a construir centros de capacidad resilientes y orientados al rendimiento con confianza".

La formación del Consejo Asesor refleja el compromiso de Aokah de combinar la orquestación basada en IA con una amplia experiencia empresarial. La compañía planea nombrar a dos líderes adicionales para el Consejo Asesor en los próximos meses, a medida que continúa expandiendo su ecosistema estratégico.

Acerca de Aokah

Aokah es la primera plataforma de inteligencia de ejecución basada en IA, diseñada específicamente para Centros de Capacidad Global y operaciones empresariales distribuidas. La plataforma integra inteligencia de ubicación, análisis de talento, orquestación de proveedores, gobernanza de programas y monitoreo de riesgos en tiempo real en una sola capa operativa, lo que permite a las empresas configurar, escalar y operar capacidades con rapidez, disciplina y confianza.

www.aokah.com

