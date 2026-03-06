DES LEADERS DE LA TRANSFORMATION MONDIALE INTÈGRENT LE CONSEIL CONSULTATIF D'AOKAH

Des cadres chevronnés de GBS, Finance et Transformation renforcent la plateforme d'orchestration IA + Expert d'Aokah

NEW YORK, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, la plateforme d'intelligence et d'orchestration IA + Expert conçue pour les centres de capacité mondiaux et les opérations d'entreprise, a annoncé la formation de son conseil consultatif. Le conseil d'administration réunit des leaders mondialement respectés dans les domaines de la transformation des entreprises, des services aux entreprises mondiales (GBS), de la finance et de la performance organisationnelle.

Le comité consultatif a pour mission de renforcer l'orientation stratégique d'Aokah, d'approfondir l'alignement organisationnel et de veiller à ce que la plateforme reste ancrée dans l'expérience d'exécution du monde réel.

Steve Rudderham sera le président du conseil consultatif d'Aokah. Leader reconnu en matière de GBS et d'opérations, Steve a dirigé des initiatives de transformation d'entreprise chez Carrier, AkzoNobel, Kellogg et Genpact, contribuant ainsi à façonner des organisations modernes de services commerciaux mondiaux couvrant les domaines de la finance, des RH et des opérations numériques.

À ses côtés au conseil consultatif :

Mark Bretton, MBE TD DL FCIEx — Ancien directeur général d'Accenture et vice-président de Tata Consultancy Services, et leader mondial de la transformation expérimenté dans les services partagés, l'externalisation, de la gouvernance, la modernisation et les initiatives d'entreprises publiques-privées. Il est également lieutenant adjoint du Hertfordshire, en Angleterre.

Mohit Bhatia — Ancien SVP et responsable des centres de services mondiaux de Maersk chez A.P. Moller-Maersk, où il a dirigé les activités financières, commerciales et opérationnelles à grande échelle. Auparavant, il avait été directeur financier mondial et chef d'entreprise chez Genpact.

Carla Lapa Pinto — Conseillère en transformation d'entreprise et coach exécutif dotée d'une solide expérience en matière d'ABG, d'excellence opérationnelle et de transformation du leadership. Elle a occupé des postes de direction chez Deloitte, Nestlé, Adidas et Carrier, et s'est spécialisée dans les performances centrées sur l'humain, l'évolution du leadership et la stratégie d'entreprise.

Tom Champion — Directeur financier mondial d'entreprises multinationales et financées par des fonds de capital-investissement, supervisant les fonctions financières, informatiques, de chaîne d'approvisionnement, juridiques et de gestion des risques. Son expérience s'étend à des sociétés telles que Brompton Bicycles, Rochdale Spears et Inspiring Learning.

« Chez Aokah, nous construisons la couche d'intelligence opérationnelle permettant de mettre en place et de développer des capacités mondiales », a déclaré Atul Vashistha, président-directeur général d'Aokah. « Les centres de compétences mondiaux ne sont plus des centres de coûts, mais des moteurs stratégiques de la valeur de l'entreprise. Notre conseil consultatif apporte la profondeur opérationnelle, la discipline de gouvernance et l'expérience de transformation nécessaires pour garantir qu'Aokah ait un impact mesurable sur les principales organisations du monde ».

Steve Rudderham, président du conseil consultatif, a ajouté : « Aokah répond à un besoin essentiel des entreprises : traduire la stratégie en exécution gouvernée et coordonnée couvrant la création, le déploiement à grande échelle et les opérations des capacités mondiales. Je me réjouis de travailler avec l'équipe pour aider les entreprises à construire en toute confiance des centres de compétences résilients et axés sur la performance. »

La formation du comité consultatif reflète l'engagement d'Aokah à combiner l'orchestration alimentée par l'IA avec une expertise d'entreprise chevronnée. L'entreprise prévoit de nommer deux autres dirigeants au conseil consultatif dans les mois à venir, tout en continuant d'étendre son écosystème stratégique.

À propos d'Aokah

Aokah est la première plateforme d'intelligence opérationnelle alimentée par l'IA, conçue spécialement pour les centres de capacité mondiaux et les opérations d'entreprise distribuées. La plateforme intègre l'intelligence géographique, l'analyse des talents, l'orchestration des fournisseurs, la gouvernance des programmes et la surveillance des risques en temps réel dans une couche opérationnelle unique, permettant aux entreprises de mettre en place, d'étendre et d'exploiter des capacités avec rapidité, discipline et confiance.

www.aokah.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2761955/5485659/Aokah_Logo.jpg