GLOBALE STUDIE ZEIGT WACHSENDE KLUFT ZWISCHEN KI-AMBITIONEN UND KI-KOMPETENZ DER BELEGSCHAFT

45 % der Führungskräfte erwarten, dass KI-Agenten innerhalb eines Jahres in Arbeitsabläufe integriert werden; nur 30 % der Beschäftigten sagen das Gleiche

Lediglich 22 % der Führungskräfte sind sehr zuversichtlich, dass ihre Unternehmen zukunftsfähige Kompetenzen innerhalb der Belegschaft entwickeln

Nur 36 % der Führungskräfte geben an, dass ihre Personalstrategie klar aufzeigt, wie KI Chancen für Beschäftigte schafft; nur 39 % beziehen Beschäftigte direkt in die Neugestaltung von Arbeitsplätzen ein

ZÜRICH, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Eine globale Studie der Adecco Group unter 2000 Führungskräften der obersten Unternehmensebene in 13 Ländern zeigt, dass Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen. Vielen fehlt jedoch die nötige klare Führung, das Vertrauen der Belegschaft sowie der Aufbau von Kompetenzen, um die Einführung in messbare Ergebnisse zu überführen. Die Befragten sind für mehr als 8,6 Millionen Beschäftigte verantwortlich und ihre Antworten geben damit aus Sicht der obersten Führungsebene Einblick darin, wie KI Strategie und Kompetenzen verändert und wie gut Unternehmen organisatorisch darauf vorbereitet sind.

Der Bericht „The human premium: Leadership beyond the algorithm" (Der menschliche Mehrwert: Führung jenseits des Algorithmus) zeigt, dass 45 % der Führungskräfte erwarten, dass KI-Agenten innerhalb der nächsten 12 Monate in Arbeitsabläufe integriert werden. Doch nur 36 % geben an, dass ihre Personalstrategie klar aufzeigt, wie KI Chancen für Beschäftigte schaffen wird. Dies verweist auf eine wachsende Kluft zwischen den KI-Ambitionen der Unternehmen und der KI-Kompetenz ihrer Belegschaft.

Denis Machuel, Geschäftsführer von The Adecco Group, sagte:

„KI mag sich mit Softwaregeschwindigkeit entwickeln, doch Vertrauen in Organisationen entsteht im menschlichen Tempo. Unternehmen, die diese Kluft ignorieren, werden Schwierigkeiten haben, Pilotprojekte in Leistung umzusetzen. Erfolgreich werden diejenigen sein, die Technologie mit Transparenz, Verantwortlichkeit sowie einem klaren Weg verbinden, wie Beschäftigte sich anpassen können. Unternehmensleiter tragen eine grundlegende Verantwortung dafür, dass Menschen und Technologie harmonisch zusammenarbeiten können."

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