Globálny samit o znižovaní rizika katastrof začína na Bali v Indonézii s cieľom posilniť globálnu odolnosť voči katastrofám

Globálna platforma je hlavným globálnym fórom viacerých zainteresovaných strán, ktoré hodnotí a diskutuje o pokroku pri vykonávaní rámca Sendai pre znižovanie rizika katastrof (2015 – 2030).

Tohtoročné podujatie je dôležitým fórom, pretože poskytuje všetkým krajinám príležitosť zhodnotiť pokrok a urýchliť vykonávanie rámca Sendai uprostred pandémie COVID-19.

Vo svojom úvodnom prejave Jeho excelencia indonézsky prezident Joko Widodo pripomenul, že je potrebné, aby sa všetky národy vyrovnali s rizikom katastrofy bez toho, aby zanedbávali trvalo udržateľný rozvoj. „V rámci Globálnej platformy pre znižovanie rizika katastrof dnes Indonézia ponúka svetu koncept udržateľnej odolnosti ako riešenie na zmiernenie všetkých foriem katastrof vrátane pandémií," povedal prezident Widodo.

Zástupkyňa generálneho tajomníka OSN, jej excelencia Amina J. Mohammed, zdôraznila naliehavú potrebu rýchlych opatrení na vybudovanie globálnej odolnosti voči katastrofám. Globálna hodnotiaca správa, ako kľúčová správa OSN, ktorá bola zverejnená minulý mesiac, vyvolala poplach, že ľudstvo je, bez radikálneho prehodnotenia spôsobu riadenia a financovania rizika, na „špirále sebazničenia" s potenciálom dosiahnuť do roku 2030 počet 560 alebo 1,5 stredne veľkých až veľkých katastrof denne. Osobitne sa to týka ázijsko-pacifického regiónu, kde katastrofy stoja v priemere 1,6 % HDP ročne, čo je viac ako v ktorejkoľvek inej časti sveta.

„Počas nasledujúcich troch dní máme jedinečnú príležitosť zvážiť najlepšie možnosti politiky, ako prejsť od rizika k odolnosti, a podniknúť dôležité kroky na zabezpečenie, aby sa zotavenie z COVID-19 vrátilo na cestu k bezpečnej a udržateľnej budúcnosti," povedala Amina Mohammed.

Do hlavného programu prvého dňa Globálnej platformy patria dva dialógy na vysokej úrovni o urýchlení globálneho vykonávania rámca Sendai a cieľov trvalo udržateľného rozvoja spolu s ministerským okrúhlym stolom, ktoré pojednávajú o výzve, ktorú predstavuje klimatická núdzová situácia.

Tejto konferencie sa zúčastňuje približne 7 000 delegátov zastupujúcich vládne aj mimovládne organizácie z viac ako 185 členských krajín a pozorovateľov.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1827371/antarafoto_pembukaaan_gpdrr_250522_wpa_4.jpg

