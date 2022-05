На Бали, Индонезия начинается глобальный саммит по вопросам снижения риска бедствий

Глобальная платформа является основным глобальным многосторонним форумом, в рамках которого оценивается и обсуждается прогресс в реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг.

В этом году мероприятие является важным форумом, поскольку оно дает возможность всем странам оценить прогресс и ускорить реализацию Сендайской рамочной программы в условиях пандемии COVID-19.

В своем вступительном слове Его Превосходительство Президент Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo) напомнил о необходимости для всех стран противостоять риску бедствий, не забывая об устойчивом развитии. «Сегодня на Глобальной платформе по снижению риска бедствий Индонезия предлагает миру концепцию устойчивой стабильности как решение для смягчения последствий любых видов бедствий, включая пандемии», — заявил президент Видодо.

Заместитель Генерального секретаря ООН Ее Превосходительство Амина Джейн Мохаммед (Amina J. Mohammed) подчеркнула настоятельную необходимость быстрых действий по созданию глобальной устойчивости к бедствиям. В ведущем докладе ООН о глобальной оценке, опубликованном в прошлом месяце, выражается тревога по поводу того, что человечество погружается в «водоворот самоуничтожения». Согласно докладу, число средне- и крупномасштабных бедствий может достичь 560 в год, или 1,5 в день, к 2030 году без радикального переосмысления методов управления рисками и их финансирования. Это особенно актуально для Азиатско-Тихоокеанского региона, где стихийные бедствия обходятся в среднем в 1,6 процента ВВП в год, что больше, чем в любой другой части мира.

«В течение следующих трех дней у нас есть уникальная возможность рассмотреть наилучшие варианты политики для перехода от риска к устойчивости и предпринять важные шаги для того, чтобы восстановление после COVID-19 вернуло нас на путь создания безопасного и устойчивого будущего», — заявила Амина Мохаммед.

К числу основных задач на первый день работы Глобальной платформы относятся два диалога на высоком уровне об ускорении глобальной реализации Сендайской рамочной программы и Целей устойчивого развития, а также круглый стол на уровне министров, посвященный проблемам, вызванным чрезвычайной климатической ситуацией.

В работе этой конференции участвуют около 7 000 делегатов, представляющих как правительственные, так и неправительственные организации из более чем 185 стран-членов, а также наблюдателей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1827371/antarafoto_pembukaaan_gpdrr_250522_wpa_4.jpg

SOURCE Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia