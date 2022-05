Se inauguró la cumbre mundial para la reducción del riesgo de desastres en Bali (Indonesia) con el fin de fortalecer la resiliencia mundial ante los desastres

La Plataforma Global es el principal foro mundial de múltiples partes interesadas que evalúa y analiza los avances en la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030).

El evento de este año es un foro importante ya que ofrece a todos los países la oportunidad de hacer un balance del progreso y acelerar la implementación del Marco Sendai en medio de la pandemia de la COVID-19.

En su discurso de apertura, su excelencia el presidente Joko Widodo de Indonesia recordó la necesidad de que todas las naciones enfrenten el riesgo de desastres sin descuidar el desarrollo sostenible. "En la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, Indonesia ofrece hoy al mundo el concepto de resiliencia sostenible como solución para mitigar todas las formas de desastres, incluidas las pandemias", expuso el presidente Widodo.

Su excelencia Amina J. Mohammed, vicesecretaria general de las Naciones Unidas, destacó la necesidad urgente de adoptar medidas rápidas para aumentar la resiliencia mundial ante los desastres. El emblemático Informe de Evaluación Global de las Naciones Unidas, que se publicó el mes pasado, despertó la alarma de que la humanidad estaba en una "espiral de autodestrucción", con el potencial de llegar a 560 desastres de escala media o grande para 2030 (o 1,5 por día) sin un replanteamiento radical sobre cómo se gestiona y se financia el riesgo. Es de especial pertinencia para la región de Asia Pacífico, donde los desastres cuestan en promedio el 1,6 % del PIB al año, más que en cualquier otro lugar del mundo.

"Durante los próximos tres días, tendremos la oportunidad única de trabajar en torno a las mejores opciones de políticas para pasar del riesgo a la resiliencia y dar importantes pasos para garantizar que la recuperación de la COVID-19 nos ponga de nuevo en camino hacia un futuro seguro y sostenible", manifestó Amina Mohammed.

Entre los principales temas en la agenda para el primer día de la GPDRR figuran dos diálogos de alto nivel sobre acelerar la implementación mundial del Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con una mesa redonda ministerial para debatir el desafío que supone la emergencia climática.

En esta conferencia participan unos 7.000 delegados que representan a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de más de 185 países miembros y observadores.

FUENTE Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia

