GM Security Technologies e Visa firmam uma parceria para promover segurança de pagamento na América Latina e no Caribe

A conformidade contínua de PCI DSS é um requisito para todos as organizações que armazenam, processam e/ou transmitem informações de cartões de crédito. A Visa é uma das fundadoras do PCI SSC (Conselho de Padrões de Segurança da Indústria de Cartão de Pagamento) juntamente com outras das principais empresas de cartão de crédito.

O trabalho com a Visa impulsiona a liderança da GMST no campo de segurança de pagamento, com o apoio das empresas trabalhando juntas para acelerar a adoção de modelos de pagamento digital seguros, confiáveis e em conformidade para consumidores e comerciantes. Agora, instituições emissoras, compradoras e de TPP terão mais acesso ao conhecimento especializado sobre segurança cibernética e prevenção contra fraudes, ferramentas e técnicas, o que pode reduzir custos operacionais e melhorar a segurança. Comerciantes e fintechs também se beneficiarão com a segurança avançada do GSMT, pois um conjunto de ferramentas de serviço aprimorando eficiência, controles e opções ajudará a aumentar as vendas.

Juntas, as duas empresas estão lançando o roadshow PaySec Day, que passará pelas principais cidades da América Latina e do Caribe ao longo do ano. A iniciativa PaySec Day foi pensada para ser uma liderança de ideias e um fórum educacional para proporcionar conscientização sobre a conformidade de PCI DSS e sobre fluxos de trabalho de gerenciamento de riscos digitais. A série PaySec Day terá início em Santiago, no Chile, no dia 9 de outubro de 2019, seguindo para outras cidades ao longo do do resto do ano e até 2020.

"Ao trabalhar com a GM Security Technologies, acreditamos que podemos oferecer aos nossos clientes um caminho simplificado para a capacitação de segurança cibernética e validação de conformidade de PCI DSS", disse Eduardo Perez, SVP e diretor regional de riscos da América Latina e do Caribe. "Estamos muito felizes por poder trabalhar com a GMST, uma líder em conformidade de segurança de cartão de crédito e gerenciamento de riscos digitais."

"Estamos animados para começar um novo capítulo com a Visa, fornecendo uma estrutura para nossas empresas trabalharem juntas na viabilização e segurança do panorama de pagamento digital em todos os vetores do modelo", afirma Héctor Guillermo Martínez, Presidente da GM Security Technologies. "O pacote GMST para conformidade e riscos digitais foi especialmente criado para ajudar as empresas a entenderem e atingir a conformidade de PCI DSS e fortalecer sua postura de segurança cibernética."

A GM Security Technologies oferece soluções inovadoras e serviços de segurança cibernética, governança e conformidade com foco em gerenciamento de riscos digitais. Suas soluções foram projetadas para detectar ataques avançados e responder a eles efetivamente, reduzindo o risco de negócios, fraudes e crimes cibernéticos. Fundada em 1970 como General Computer Corporation e mais tarde como GM Group nos anos 90, a GM Security Technologies tem um amplo currículo e experiência no gerenciamento de políticas e nos processos integrados de tecnologias e padrões para a proteção de dados em sistemas de pagamento Seu comprometimento com os princípios de simplicidade, inovação e sucesso do cliente fez dela a empresa de segurança e tecnologia líder e com crescimento mais rápido da América Latina e Caribe. Para saber mais sobre a GM Security Technologies, acesse nosso website: www.gmsectec.com

Visa Inc. (NYSE: V) é a líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamento mais inovadora, confiável e segura - ajudando indivíduos, empresas e economias a prosperar. Nossa rede de processamento global avançada, a VisaNet, fornece pagamentos seguros e confiáveis ao redor do mundo, e tem capacidade de processar mais de 65.000 mensagens de transações por segundo. O foco incansável da empresa em inovação é um catalizador para o crescimento rápido do comércio digital em qualquer dispositivo para todos em qualquer lugar. À medida que o mundo muda de analógico para digital, a Visa aplica nossa marca, nossos produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações, acesse Sobre a Visa, visa.com/blog e @VisaNews.

P: (787) 620-5260

F: (787) 620-5244

E: info@gmsectec.com

