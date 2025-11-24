Goeroptics presenta soluciones de impresión 3D e inspección visual de alta precisión en Formnext 2025

FRANKFURT, Alemania, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Goeroptics hizo su debut en Formnext 2025 el 18 de noviembre en Frankfurt y presentó innovadores módulos de motor de luz de impresión 3D DLP y módulos láser industriales, ofreciendo soluciones de alto rendimiento para los sectores de impresión 3D y fabricación industrial.

Módulo de motor de luz para impresión 3D DLP UV DMD de 0,78″ de nueva generación

At the Goeroptics booth during Formnext 2025.

La tecnología de impresión 3D DLP, basada en el principio de procesamiento digital de la luz, permite la fabricación de alta precisión de piezas complejas, a la vez que reduce el desperdicio de material. Aprovechando su amplia experiencia en soluciones ópticas, Goeroptics lanza su nuevo módulo de motor de luz para impresión 3D DLP UV DMD de 0,78″. El módulo incorpora el último chip DLP® DMD de TI y ofrece múltiples avances:

La resolución 4K, combinada con una alta potencia de salida de 10 W, se combina con el nuevo proceso de TI para mejorar la eficiencia óptica y acelerar la velocidad de impresión.

La relación de contraste superior a 1000:1 reduce los residuos, mientras que la uniformidad del 90 % garantiza la integridad de los detalles.

Las lentes de cristal, la estructura totalmente metálica y la refrigeración activa mejoran la estabilidad y la durabilidad.

Al ser compatible con múltiples tamaños de impresión de gran formato y ofrecer opciones de fuente de luz UV multibanda de 385 nm y 405 nm, el módulo prolonga significativamente la vida útil del chip DMD. Satisface las necesidades industriales de productos de gran tamaño, como calzado y artículos para el hogar.

Soluciones visuales 3D

Goeroptics presentó tecnologías de escaneo 3D y láser industrial:

Motor de luz de escaneo 3D de alta precisión: basado en tecnología DLP, captura con precisión los detalles intrincados de la superficie mediante la rápida conmutación de patrones de luz estructurados. Su alto rendimiento en un diseño compacto también lo hace ideal para la medición industrial y la reconstrucción de escenas virtuales.

basado en tecnología DLP, captura con precisión los detalles intrincados de la superficie mediante la rápida conmutación de patrones de luz estructurados. Su alto rendimiento en un diseño compacto también lo hace ideal para la medición industrial y la reconstrucción de escenas virtuales. Módulos láser industriales: incorpora una innovadora tecnología láser de línea con una distribución gaussiana superior al 90 %, que logra una precisión de medición micrométrica y líneas de escaneo uniformes, ideal para la inspección de contornos 3D de componentes de precisión utilizados en industrias como la electrónica 3C y las baterías de litio.

Desde 2017, Goeroptics ha desarrollado motores de luz DLP, óptica micro-nano y tecnologías láser, además de establecer capacidades integrales desde la I+D hasta la producción en masa. En el futuro, Goeroptics seguirá profundizando su enfoque en componentes ópticos esenciales para la fabricación aditiva y la visión artificial industrial, impulsando la modernización de la fabricación inteligente.