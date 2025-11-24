Goeroptics présente des solutions d'impression 3D et d'inspection visuelle de haute précision au Formnext 2025

FRANCFORT, Allemagne, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Goeroptics a fait ses débuts au salon Formnext 2025 le 18 novembre à Francfort, durant lequel la société a présenté des modules DLP à moteur lumineux d'impression 3D et des modules laser industriels, offrant des solutions de haute performance pour les secteurs de l'impression 3D et de la fabrication industrielle.

Module DLP à moteur lumineux d'impression 3D de 0,78″ UV DMD de nouvelle génération

At the Goeroptics booth during Formnext 2025.

La technologie DLP d'impression 3D, basée sur le principe du traitement numérique de la lumière, permet de fabriquer des pièces complexes avec une grande précision tout en réduisant le gaspillage de matériaux. S'appuyant sur son expertise en matière de solutions optiques, Goeroptics lance son nouveau module de moteur lumineux DLP 0,78″ UV DMD pour l'impression 3D. Le module intègre la dernière puce DLP® DMD de TI et offre de nombreuses avancées :

la résolution 4K associée à une puissance de sortie de 10 W, combinée au nouveau processus de TI, améliore l'efficacité optique et accélère la vitesse d'impression.

Le rapport de contraste supérieur à 1000:1 réduit les résidus, tandis que l'uniformité de 90 % garantit l'intégrité des détails.

Les lentilles entièrement en verre, la structure entièrement métallique et le refroidissement actif renforcent la stabilité et la durabilité.

Prenant en charge plusieurs tailles d'impression grand format et offrant des options de source de lumière UV multibande 385nm et 405nm, le module prolonge considérablement la durée de vie de la puce DMD. Le module répond aux besoins industriels des produits de grande taille tels que les chaussures et les articles ménagers.

Solutions visuelles 3D

Goeroptics a présenté des technologies de numérisation 3D et de laser industriel :

Moteur lumineux à balayage 3D de haute précision : Basé sur la technologie DLP, il capture avec précision les détails complexes des surfaces grâce à la commutation rapide de modèles de lumière structurés. Grâce à ses performances élevées et à sa conception compacte, il convient également aux mesures industrielles et à la reconstruction de scènes virtuelles.

Basé sur la technologie DLP, il capture avec précision les détails complexes des surfaces grâce à la commutation rapide de modèles de lumière structurés. Grâce à ses performances élevées et à sa conception compacte, il convient également aux mesures industrielles et à la reconstruction de scènes virtuelles. Modules laser industriels : Ces modules sont dotés d'une technologie laser linéaire innovante avec une distribution gaussienne supérieure à 90 %, permettant d'obtenir une précision de mesure de l'ordre du micron et des lignes de balayage uniformes, ce qui est idéal pour les besoins d'inspection des contours en 3D des composants de précision utilisés dans des industries telles que l'électronique 3C et les batteries au lithium.

Goeroptics développe depuis 2017 des technologies de moteur lumineux DLP, de micro-nano optique et de laser, et met en place des capacités de bout en bout, depuis la R&D jusqu'à la production de masse. Goeroptics continuera à se concentrer sur les composants optiques de base pour la fabrication additive et la vision industrielle, afin d'améliorer la fabrication intelligente.

