GOL - Notificação de Resgate das Notes 2023

O resgate das Notes 2023 é parte da estratégia de reperfilamento de dívidas da GOL, através do qual a Companhia realizou, nos últimos seis meses, o aceite de resgate ou a oferta pública de aquisição de mais de US$375 milhões referentes aos seus títulos de dívida.

Esse comunicado não constitui uma oferta para a venda ou a solicitação para uma oferta para a compra ou solicitação por oferta de venda, aquisição, subscrição ou disposição dos Notes 2023 ou qualquer outro valor mobiliário. Os Notes 2023 descritos neste comunicado não foram e não serão registadas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o "Security Act") ou leis estaduais aplicáveis a valores mobiliários, e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou sem as isenções de registro aplicáveis de acordo com o Securities Act e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.

Relação com o Investidor

ri@voegol.com.br

http://www.voegol.com.br/ri

+55(11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 66 destinos, sendo 55 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Related Links

http://www.voegol.com.br/ri