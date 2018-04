GOL anuncia Atualização ao Investidor

A GOL estima uma margem operacional de 15,0%-15,5% no trimestre, um aumento de aproximadamente 5,5 p.p. acima da margem operacional do trimestre findo em março de 2017 (9,6%).



A receita unitária de passageiro (PRASK)¹ esperada para o trimestre findo em março é maior entre 10,5%-11,0% comparada ao mesmo período do ano passado, à medida que a disciplina de capacidade e as estratégias de gerenciamento de receita da GOL continuam beneficiando os resultados. Para o trimestre findo em março, a GOL espera um aumento da receita unitária (RASK) de 9,2%-9,7%.



Os custos unitários ex-combustíveis (CASK ex-comb.), deverão apresentar redução de aproximadamente 3,5% comparativamente ao primeiro trimestre de 2017.



A GOL estima a redução de sua alavancagem financeira, apresentado pelo indicador de Divida Líquida²/EBITDA UDM para aproximadamente 2,8x no trimestre findo em março de 2018.





Projeção preliminar e não auditada Margem EBITDA Margem EBIT Receitas Auxiliares (carga e outras)³ Arrendamento operacional de aeronaves Preço médio do combustível por litro Taxa média de câmbio Receita unitária de passageiro (PRASK)¹ CASK Ex-comb. Capacidade – ASK Capacidade – Assentos Trimestre findo março de 2018 20,0% - 20,5% 15,0% - 15,5% 9,5% - 10,0% da receita líquida total ~ R$240 milhões R$2,45 – R$2,55 R$3,25 Trimestre findo março de 2018 vs. Trimestre findo março de 2017 Aumento de 10,5% - 11,0% Redução de ~3,5% Aumento de ~3% Aumento de ~1%

1 –Considerando a aplicação do IFRS 15, o PRASK do 1T17 foi de R$19,53 centavos.

2 –Excluindo bônus perpétuos.

3 -Considerando a aplicação do IFRS 15, as receitas auxiliares do 1T17 foram 11,3% da receita líquida total.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 66 destinos, sendo 55 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da GOL. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela GOL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As informações não contábeis da Companhia não foram revisadas pelos auditores independentes.

Medidas Não Contábeis

Consistentemente com práticas de mercado, divulgamos medidas não contábeis (não-GAAP) que não são reconhecidas sob IFRS ou outros padrões contábeis, inclusive "Dívida Líquida", "Divida Líquida Ajustada", "Liquidez Total", "EBITDA" e "EBITDAR". Nossa administração acredita que a divulgação destas medidas não contábeis fornece informações úteis para nossos investidores, analistas de mercado e o público em geral para comparar nosso desempenho operacional com o de outras companhias no mesmo e em outros setores. Entretanto, estas medidas não contábeis não tem significados e metodologias padronizados e podem não ser diretamente comparáveis com métricas de nome igual ou similar publicaras por outras companhias. Potenciais investidores não devem basear sua decisão de investimento em informações não contábeis como um substituto para as medidas contábeis como rentabilidade ou liquidez.

