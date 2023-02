GOL divulga os resultados prévios de tráfego de Janeiro de 2023

SÃO PAULO, 6 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Janeiro de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.

Destaques:

A oferta total (ASK) da GOL aumentou em 6,2%. O total de assentos cresceu em 7,3% e o número de decolagens evoluiu 7,9%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 8,9% e a taxa de ocupação foi 84,7%.

No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL teve redução de 3,0% e a demanda (RPK) cresceu em 0,3%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 85,6%. O volume de decolagens aumentou 3,5% e o total de assentos cresceu 3,0%.

No mercado internacional, a oferta (ASK) foi de 1.175 milhões, a demanda (RPK) da GOL foi 396 milhões e a taxa de ocupação foi 77,5%.

Resultados Prévios de Tráfego – Janeiro/23:



Resultado Tráfego Mensal (¹) Resultado de Tráfego UDM (¹) Dados operacionais* Jan/23 Jan/22 % Var. Jan/23 UDM Jan/22 UDM % Var.

GOL Total











Decolagens 21.431 19.868 7,9 % 203.513 138.671 46,8 %

Assentos (milhares) 3.733 3.477 7,3 % 35.477 24.318 45,9 %

ASK (milhões) 4.424 4.166 6,2 % 41.021 27.881 47,1 %

RPK (milhões) 3.747 3.441 8,9 % 32.923 22.836 44,2 %

Taxa de Ocupação 84,7 % 82,6 % 2,1 p.p 80,3 % 81,9 % -1,6 p.p

Pax transportados (milhares) 3.084 2.775 11,1 % 27.670 19.402 42,6 %

GOL Doméstico













Decolagens 20.256 19.580 3,5 % 195.908 138.078 41,9 %

Assentos (milhares) 3.532 3.428 3,0 % 34.169 24.217 41,1 %

ASK (milhões) 3.912 4.035 -3,0 % 37.577 27.624 36,0 %

RPK (milhões) 3.350 3.339 0,3 % 30.153 22.640 33,2 %

Taxa de Ocupação 85,6 % 82,8 % 2,9 p.p 80,2 % 82,0 % -1,7 p.p

Pax transportados (milhares) 2.933 2.737 7,2 % 26.639 19.327 37,8 %

GOL Internacional













Decolagens 1.175 288 N.M 7.605 593 N.M

Assentos (milhares) 201 50 N.M 1.308 100 N.M

ASK (milhões) 512 132 N.M 3.444 257 N.M

RPK (milhões) 396 102 N.M 2.771 196 N.M

Taxa de Ocupação 77,5 % 77,4 % 0,0 p.p 80,5 % 76,3 % 5,4 p.p

Pax transportados (milhares) 151 38 N.M 1.031 75 N.M

Pontualidade 82,7 % 85,8 % -3,0 p.p 89,2 % 93,2 % -4,1 p.p

Regularidade 97,9 % 99,6 % -1,7 p.p 99,1 % 98,9 % 0,2 p.p

Ton. Transportada (milhares) 6,7 4,3 -100,0 % 73,9 43,1 55,8 %



























*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.

(1) Números prévios

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 145 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri .

