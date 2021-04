GOL Expande Transparência em suas Informações ESG

SÃO PAULO, 19 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) (GOL ou "Companhia"), a maior companhia aérea do Brasil, anuncia o lançamento de uma nova seção Environmental, Social and Governance ("ESG") em seu site de relações com investidores (www.voegol.com.br/ri), incluindo informações detalhadas de métricas SASB e TCFD e, pela primeira vez, uma subseção específica para projeções. O conteúdo do novo website está alinhado com o comprometimento da GOL em melhorar a sustentabilidade de seus negócios por meio de uma sólida governança corporativa, com o propósito de ser a primeira para todos os Colaboradores e Clientes, promovendo inclusão e acessibilidade, e alcançando emissões líquidas zero de carbono em 2050.

A GOL implementou melhorias significativas em termos de divulgação das ações de sustentabilidade da Companhia, fornecendo mais informações ESG para investidores. A GOL espera incentivar a indústria de transporte aéreo como um todo a enfrentar questões ambientais, sociais e de governança, para torná-la mais sustentável e transparente.

Desde 2010, a Companhia desenvolve relatórios anuais de sustentabilidade com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative, um padrão internacional para reportar o desempenho ambiental, social e econômico. Ao adotar esses padrões e fornecer as respectivas informações ao público em geral, a GOL reforça sua responsabilidade com seus stakeholders, por meio de maior transparência e credibilidade.

Dentre as iniciativas de sustentabilidade da Companhia estão sua adesão voluntária, desde 2016, à coalizão de liderança em precificação de carbono, que é uma iniciativa global para precificar as emissões de carbono, bem como várias campanhas e associações dedicadas a promover as melhores práticas de ESG, tanto no setor de aviação quanto em geral. A GOL também mantém iniciativas sociais relacionadas à sua força de trabalho, satisfação e segurança do Cliente, assim como iniciativas de governança por meio de liderança, comitês, políticas e reuniões de acionistas.

A Companhia incentiva os gestores de fundos de investimento orientados para ESG a rever as ações de sustentabilidade da GOL e a filosofia de reporting, em seu site de relações com investidores: www.voegol.com.br/ri.

Relações com Investidores

[email protected]

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 128 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Related Links

http://www.voegol.com.br/ir



SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.