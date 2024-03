Golden Solar bietet eine erweiterte Solar-Garantie

SUZHOU, China, März 11, 2024 /PRNewswire/ -- Gansu Golden Solar Co. Ltd. (Golden Solar"), ein spezialisierter Hersteller und Lieferant von photovoltaischen Heterojunction-Zellen und -Modulen (HJT"), gab heute die Einführung einer erweiterten beschränkten Garantie (EL-Garantie") für die oben genannten HJT-Module bekannt. Die umfassende EL-Garantie wird durch einen pragmatischen Ansatz erweitert, der die realen Anforderungen von PV-Käufern, Endverbrauchern und Finanziers berücksichtigt, um die langfristige Investition in eine Solaranlage zu schützen und zu erfüllen.

Typische Solar-Photovoltaik-Garantien, die je nach Garantiegeber leicht variieren, beruhen im Allgemeinen auf einer risikoaversen Schadensbegrenzung für beide Parteien mit begrenzter Haftung und begrenzten Rechtsmitteln, die in vielen Fällen weiterhin den Garantiegeber gegenüber dem Käufer begünstigen.

Ausgehend von seiner historischen Erfahrung in der groß angelegten Glasproduktion hat Golden Solar seine Aktivitäten auf die Produktion von HJT-Zellen ausgeweitet und ist zu einem anerkannten und zugelassenen Zulieferer für andere renommierte Hersteller von PV-Solarmodulen geworden. In jüngster Zeit hat Golden Solar die Produktionswertschöpfungskette weiter ausgedehnt und ist in seine eigene PV-Modulproduktion eingestiegen, mit hochmodernen Anlagen, die auf Zell- und Modulkunden gleichermaßen abgestimmt sind.

Unabhängig von den Überbleibseln früherer PV-Technologien hat sich Golden Solar in die Herstellung von HJT-Technologien gestürzt und konzentriert sich darauf, seinen Kunden einen höheren Gesamtertrag zu verschaffen. Der Einkommensstrom wird durch den Einsatz der überlegenen Technologie von HJT deutlich verbessert und, was ebenso wichtig ist, durch die Fähigkeit von Golden Solar, diese Technologie in reale Produkte umzusetzen, weiter erhöht.

„Der einfachste Weg, unser Engagement für die Prognose von mehr Einnahmen über einen längeren Zeitraum zu demonstrieren, ist die Übernahme einer angemessenen Haftung für den Fall, dass die Realität diese Prognose nicht erfüllt", erklärte Wang Zechun, Geschäftsführer von Golden Solar. „Wir haben uns intensiv mit unseren internen Möglichkeiten auseinandergesetzt und sind erfreut, dass wir das Paradigma der traditionellen PV-Garantien nachhaltig verändern können, indem wir ein breiteres Spektrum an Garantielösungen, einen größeren Umfang an Bedingungen und eine spürbare Erhöhung der Gesamthaftung ohne inakzeptable Auswirkungen auf die Risikokosten anbieten."

Diese EL-Garantie ist die erste in einer Reihe von kundenbezogenen Vorteilen, die in naher Zukunft eingeführt werden sollen. Sie bestätigt das Bestreben des Unternehmens, die Gesamteinnahmen seiner Kunden zu steigern, und ist ein weiterer Beweis für die Vorteile eines Geschäfts mit einem agilen, disruptiven und erfahrenen neuen Akteur auf dem Gebiet der PV-Module.

Informationen zu Golden Solar

Golden Solar ist ein Hersteller von HJT-Hochleistungs-Solar-Photovoltaik-Produkten, der die komplexen Bedürfnisse sowohl von a) anspruchsvollen globalen Käufern von PV-Solarmodulen, die eine maximale, gesicherte Einnahmequelle und Stromerzeugung suchen, als auch von b) Peer-Unternehmen, die sich auf modernste HJT-Solarzellen verlassen wollen, erfüllt.

Mit einem lokalen, nationalen Vertriebsteam, das von regionalen Niederlassungen aus „vor Ort" arbeitet, stehen den Kunden erste Ansprechpartner sowohl für den Vertrieb als auch für den praktischen Support zur Verfügung, die reaktionsschnell und kulturell angemessen sind.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [email protected]