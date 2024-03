Golden Solar offre une garantie solaire améliorée

SUZHOU, Chine, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Gansu Golden Solar Co. Ltd., (« Golden Solar »), un producteur et fournisseur spécialisé de cellules et de modules solaires photovoltaïques à hétérojonction (« HJT »), a annoncé aujourd'hui l'introduction d'une garantie limitée améliorée (« garantie EL ») concernant les modules HJT susmentionnés. La vaste garantie EL est élargie par une approche pragmatique des besoins réels des acheteurs, des utilisateurs finaux et des financiers, afin de protéger et de concrétiser l'investissement à long terme dans une installation solaire.

Les garanties solaires photovoltaïques classiques, bien que légèrement variables en fonction du garant, sont généralement basées sur un exercice de limitation des dommages axé sur la minimisation des risques pour les deux parties, avec une responsabilité et des recours limités qui, dans de nombreux cas, continuent de favoriser le garant par rapport à l'acheteur.

S'appuyant sur son expérience historique de production de verre à grande échelle, Golden Solar a étendu ses activités à la production de cellules HJT, devenant ainsi un fournisseur reconnu et approuvé par d'autres fabricants de modules photovoltaïques solaires de renom. Ces derniers temps, Golden Solar a encore élargi la chaîne de valeur de sa production et s'est lancé dans la fabrication de ses propres modules photovoltaïques solaires, avec des installations de pointe, adaptées aux besoins des clients de cellules et de modules.

Libéré des vestiges de l'ancienne technologie photovoltaïque, Golden Solar s'est lancé dans la fabrication de la technologie HJT et se concentre sur l'augmentation du flux total de revenus pour ses clients. Le flux de revenus est nettement amélioré par l'utilisation de la technologie supérieure HJT et, ce qui est tout aussi important, par la capacité de Golden Solar à transformer cette technologie en produits réels.

« La façon la plus simple de démontrer notre engagement à augmenter les recettes sur une période plus longue est d'assumer une responsabilité raisonnable si la réalité n'est pas à la hauteur des prévisions, a expliqué M. Wang Zechun, directeur général de Golden Solar. Nous avons examiné attentivement nos capacités internes et nous sommes ravis de constater que nous pouvons changer le paradigme des garanties traditionnelles pour les panneaux solaires photovoltaïques, de manière durable, en proposant un plus large éventail de résolutions de garantie, un champ d'application des conditions élargi et une augmentation notable de la responsabilité globale sans incidence inacceptable sur le "coût du risque". »

Cette garantie EL est la première d'une série d'avantages pour les clients qui seront déployés dans un avenir proche, validant la volonté réelle de l'entreprise d'augmenter les flux de revenus totaux des clients, et démontrant une fois de plus les avantages d'une transaction avec un nouvel acteur agile, disruptif et expérimenté dans le domaine des modules photovoltaïques solaires.

À propos de Golden Solar

Golden Solar est un fabricant de produits solaires photovoltaïques HJT à haute performance, répondant aux besoins complexes a) des acheteurs mondiaux de modules solaires photovoltaïques exigeants qui recherchent une source de revenus et une production d'énergie maximales et sécurisées ; et b) des entreprises homologues à la recherche de cellules solaires HJT de pointe sur lesquelles elles peuvent compter.

Avec une équipe de vente nationale locale, opérant à partir de bureaux régionaux « sur le marché », les contacts de première ligne des clients, tant au niveau des ventes que de l'assistance pratique, sont disponibles de manière réactive et culturellement appropriée.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]