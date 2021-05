GoldenTree Asset Management benoemt Simon Granger tot Head of Restructuring & Turnarounds, EMEA

NEW YORK, 17 mei 2021 /PRNewswire/ -- GoldenTree Asset Management ("GoldenTree"), een wereldwijde kredietbeheerder, heeft aangekondigd dat Simon Granger benoemd is tot vennoot en Head of Restructuring & Turnarounds, EMEA.

De heer Granger brengt bijna 25 jaar ervaring op het gebied van herstructureringen en reorganisaties mee naar GoldenTree. Voorheen was hij Senior Managing Director en Head of Corporate Finance & Restructurings EMEA bij FTI Consulting, Londen. Voor hij in 2007 bij FTI Consulting begon te werken, was de heer Granger een directeur in de Restructurerings- & Transactiegroep bij Deloitte in Londen.

"Onze door onderzoek gedreven beleggingsbenadering en cultuur van samenwerking en uitmuntendheid zijn al meer dan twintig jaar de kern van ons succes", zei Steven Tananbaum, oprichtend vennoot en Chief Investment Officer. "Wij zijn er trots op dat we een grondig team van leiders en sterk partnerschap uitgebouwd hebben dat buitengewone mensen blijft aantrekken die ons engagement en enthousiasme delen."

Mr. Tananbaum ging verder: "We verwelkomen Simon bij GoldenTree en zijn ervan overtuigd dat zijn aanzienlijke en unieke ervaring ons Europees team, aanwezigheid en infrastructuur verder zullen uitbouwen en uitbreiden."

Mr. Granger merkte op: "Ik ben heel enthousiast om toe te treden tot zo'n succesvolle en samenwerkende globale kredietfirma en kijk ernaar uit om mijn uitgebreide ervaring in financiële en operationele herstructurering te benutten in EMEA om waarde te helpen creëren en GoldenTrees capaciteiten in de regio uit te breiden."

Mr. Granger zal zich voegen bij een team van dertig in Europa gebaseerde professionals in GoldenTrees kantoren in Londen en Dublin. Al twee decennia belegt GoldenTree in Europa en verstrekt leiderschap bij Europese herstructureringen. Het eerste Europese kantoor werd in 2005 gevestigd in Londen. De firma's aanwezigheid en invloed in Europa blijven groeien en in de regio gebaseerde senior beleggingsprofessionals identificeren opportuniteiten in alle klassen kredietinstrumenten. GoldenTree heeft ook in Europa gevestigde professionals met expertise in handelen, kapitaalmarkten, bedrijfsontwikkeling- en activiteiten en naleving.

Over GoldenTree Asset Management

GoldenTree is een op werknemers gebaseerd, globaal vermogensbeheerbedrijf dat gespecialiseerd is in opportuniteiten in het hele kredietuniversum in sectoren zoals hoogrenderende obligaties, leningen met hefboomwerking, slechte schulden ("distressed debt"), gestructureerde producten, opkomende markten, privévermogen en aandelen met een kredietthema. GoldenTree werd opgericht in 2000 en is een van de grootste onafhankelijke op krediet gefocuste vermogensbeheerders. GoldenTree beheert bijna $ 42 miljard voor institutionele beleggers, waaronder leidende openbare en bedrijfspensioenen, schenkingen, stichtingen, verzekeringsmaatschappijen en staatsbeleggingsfondsen. GoldenTree heeft meer dan 240 medewerkers en kantoren in New York, Londen, Singapore, Sydney, Tokio, Dublin en West Palm Beach. Ga voor meer informatie naar www.goldentree.com .

Neem voor meer informatie contact op met:

Investeerders: Kathy Sutherland GoldenTree Asset Management 212-847-3455 [email protected] Media: Steve Bruce en Mary Beth Grover ASC Advisors 203-992-1230 [email protected]

[email protected]

