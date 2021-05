GoldenTree Asset Management nomeia Simon Granger como diretor de reestruturação e turnarounds para região da EMEA

NOVA YORK, 17 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A GoldenTree Asset Management ("GoldenTree"), administradora de crédito global, anunciou que Simon Granger foi nomeado sócio e diretor de reestruturação e turnarounds para a região EMEA.

O Sr. Granger leva para a GoldenTree quase 25 anos de experiência em reestruturação e turnarounds. Anteriormente, foi diretor administrativo sênior e diretor de finanças corporativas e reestruturações para a região EMEA na FTI Consulting, em Londres. Antes de ingressar na FTI Consulting em 2007, foi diretor do grupo de reestruturação e transações da Deloitte, em Londres.

"Nossa abordagem de investimento orientada por pesquisa e nossa cultura de colaboração e excelência têm sido fundamentais para nosso sucesso há mais de 20 anos", disse Steven Tananbaum, sócio fundador e diretor de investimentos. "Estamos orgulhosos de ter construído uma empresa com uma forte equipe de líderes e uma sólida parceria que continua a atrair pessoas excepcionais que compartilham nosso compromisso e entusiasmo."

O Sr. Tananbaum continuou: "Damos as boas-vindas a Simon à GoldenTree e acreditamos que sua experiência significativa e distinta construirá e ampliará nossa equipe, presença e infraestrutura europeias."

Simon Granger declarou: "Estou extremamente animado por ingressar em uma empresa de crédito global bem-sucedida e colaborativa e espero utilizar minha extensa experiência em reestruturação financeira e operacional na região EMEA para ajudar a gerar valor e ampliar os recursos da GoldenTree na região."

O Sr. Granger se juntará a uma equipe de 30 profissionais sediados na Europa, nos escritórios da GoldenTree em Londres e Dublin. A GoldenTree vem investindo na Europa e oferecendo liderança em reestruturações europeias há duas décadas. Com seu primeiro escritório europeu em Londres em 2005, a presença e alcance da empresa na Europa continuam a crescer, e os profissionais sêniores de investimento com sede na região identificam oportunidades em todas as classes de ativos de crédito. A GoldenTree também tem profissionais na Europa com experiência em comércio, mercados de capital, desenvolvimento de negócios, operações e conformidade.

Sobre a GoldenTree Asset Management

A GoldenTree é uma empresa global de gestão de ativos baseada em funcionários que se especializa em oportunidades em todo o universo de crédito, em setores como títulos de alto rendimento, empréstimos alavancados, dívidas depreciadas, produtos estruturados, mercados emergentes, capital privado e ações com o tema de crédito. A GoldenTree foi fundada no ano 2000 e é uma das maiores administradoras de ativos independentes com foco em crédito. A GoldenTree gerencia quase 42 bilhões de dólares para investidores institucionais, incluindo as principais pensões públicas e corporativas, doações, fundações, companhias de seguros e fundos soberanos. A GoldenTree tem mais de 240 funcionários em escritórios em Nova York, Londres, Singapura, Sidney, Tóquio, Dublin e West Palm Beach. Para mais informações, acesse www.goldentree.com.

Para mais informações, entre em contato com:

Investidores: Kathy Sutherland GoldenTree Asset Management 212-847-3455 [email protected] Imprensa: Steve Bruce e Mary Beth Grover Assessores da ASC 203-992-1230 [email protected]

[email protected]

FONTE GoldenTree Asset Management

Related Links

http://www.goldentree.com



SOURCE GoldenTree Asset Management