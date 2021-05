GoldenTree Asset Management nomme Simon Granger à la tête de la restructuration et des redressements, EMEA

NEW YORK, 17 mai 2021 /PRNewswire/ -- GoldenTree Asset Management (« GoldenTree »), un gestionnaire de crédit mondial, a annoncé que Simon Granger a été nommé associé et responsable de la restructuration et des redressements dans la région EMEA.

M. Granger apporte à GoldenTree près de 25 ans d'expérience en matière de restructuration et de redressement. Il occupait auparavant les postes de directeur général principal et de responsable des finances et restructurations d'entreprises pour la région EMEA chez FTI Consulting, à Londres. Avant de rejoindre FTI Consulting en 2007, M. Granger était directeur au sein du groupe Restructuration et Transactions chez Deloitte à Londres.

« Notre approche de l'investissement axée sur la recherche et notre culture de collaboration et d'excellence sont au cœur de notre succès depuis plus de 20 ans », a déclaré Steven Tananbaum, associé fondateur et directeur des investissements. « Nous sommes fiers d'avoir bâti une entreprise composée d'une solide équipe de dirigeants et d'un partenariat fort qui continue d'attirer des personnes exceptionnelles qui partagent notre engagement et notre enthousiasme. »

Et M. Tananbaum d'ajouter : « Nous souhaitons la bienvenue à Simon chez GoldenTree et nous pensons que son expérience significative et distinguée permettra de construire et de consolider notre équipe, notre présence et nos infrastructures en Europe. »

M. Granger fait remarquer ceci : « Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de rejoindre une entreprise de crédit mondiale aussi prospère et collaborative. J'ai hâte de mettre à profit ma vaste expérience en restructuration financière et opérationnelle dans la région EMEA pour créer de la valeur et développer les capacités de Goldentree dans la région. »

M. Granger rejoint une équipe de 30 professionnels européens dans les bureaux de GoldenTree à Londres et à Dublin. GoldenTree investit en Europe et joue un rôle de premier plan dans les restructurations européennes depuis deux décennies. Avec son premier bureau européen établi à Londres en 2005, la présence et l'étendue de l'entreprise en Europe ne cessent de croître et les professionnels de l'investissement de haut niveau basés dans la région identifient les opportunités dans toutes les classes d'actifs de crédit. GoldenTree dispose également de professionnels basés en Europe avec une expertise dans les domaines du trading, des marchés de capitaux, du développement commercial, des opérations et de la conformité.

À propos de GoldenTree Asset Management

GoldenTree est une entreprise mondiale de gestion d'actifs axée sur les employés qui se spécialise dans les opportunités de l'univers du crédit dans des secteurs tels que les obligations à haut rendement, les prêts à effet de levier, les créances en difficulté, les produits structurés, les marchés émergents, le capital-investissement et les actions liées au crédit. GoldenTree a été fondée en 2000 et est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs indépendants axés sur le crédit. GoldenTree gère près de 42 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension publics et privés, des fonds de dotation, des fondations, des compagnies d'assurance et des fonds souverains. GoldenTree compte plus de 240 employés, avec des bureaux à New York, Londres, Singapour, Sydney, Tokyo, Dublin et West Palm Beach. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.goldentree.com.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Investisseurs : Kathy Sutherland GoldenTree Asset Management 212-847-3455 [email protected] Médias : Steve Bruce et Mary Beth Grover Conseillers de l'ASC 203-992-1230 [email protected]

[email protected]

