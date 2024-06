Goldwind präsentiert E-SaaS+ Innovationen auf der smarter E Europe und expandiert damit in den internationalen Energiespeichermarkt

MÜNCHEN, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Vom 19. Junith bis zum 21.st nahm Goldwind Carbon Neutral, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Goldwind Science & Technology Co, Ltd, dem weltgrößten Hersteller von Windkraftanlagen, an der The smarter E Europe 2024 (TSEE) in München, Deutschland, teil. Während der Veranstaltung unterzeichnete Goldwind Carbon Neutral strategische Kooperationsvereinbarungen mit mehreren globalen Energieunternehmen, was den offiziellen Beginn seiner internationalen Expansion in den Energiespeichersektor markiert.

Goldwind Carbon Neutral nutzt sein Know-how als Anbieter von Energiespeichertechnologien und -dienstleistungen sowie als Hersteller von Energiespeichergeräten und definiert das E-SaaS-Konzept aus einer globalen Perspektive neu. Der Ansatz zielt darauf ab, Energielösungen zu liefern, die nicht nur zuverlässig und stabil sind, sondern auch genau auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eines globalen Kundenkreises zugeschnitten sind.

Der Höhepunkt der Goldwind-Teilnahme war die Vorstellung des GoldBlock L700, einer hochmodernen Serie, die für den internationalen Markt entwickelt wurde. Das neue Angebot unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf die Integration von Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und betrieblicher Flexibilität. Es ist so konzipiert, dass es sich an verschiedene Stromnetzumgebungen anpassen lässt, einschließlich schwacher Stromnetze in einigen Ländern und Regionen.

Auf der TSEE 2024 hat Goldwind Carbon Neutral neue Allianzen mit dem türkischen Unternehmen Insight Energy und dem mexikanischen Unternehmen Sparta Energy geschlossen. Sowohl Aykut Cihan, CEO von Insight Energy, als auch Raúl Romano, Partner von Sparta Energy, betonten die entscheidende Rolle der Marke Goldwind bei der Vertrauensbildung mit globalen Partnern. Sie drückten ihre Bereitschaft aus, weitere Möglichkeiten mit Goldwind zu erkunden, insbesondere im Bereich der Energiespeicherung.

Während der Ausstellung sagte Pan Yantian, Vizepräsident von Goldwind Science & Technology und Vorsitzender von Goldwind Carbon Neutral: "Größe kommt von Charakter". Er unterstrich das Engagement von Goldwind Carbon Neutral für kontinuierliche Innovation, kooperative Planung und qualitätsorientierte Entwicklung. Er äußerte sich optimistisch über die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, um einen Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu finden.

Angesichts der weltweit zunehmenden Besorgnis über den Klimawandel werden saubere Energie- und Energiespeichertechnologien für eine nachhaltige Entwicklung immer wichtiger. Die Teilnahme von weltweit führenden Vertretern aus dem Bereich der sauberen Energie bringt neue Perspektiven für die Energiespeicherbranche, die Konzepte, Technologien und Dienstleistungen umfassen. Diese Zusammenarbeit soll den Weg für eine grüne, saubere und nachhaltige Zukunft ebnen.

