Goldwind présente ses innovations E-SaaS+ au salon The smarter E Europe, marquant ainsi son expansion sur le marché international du stockage de l'énergie.

MUNICH, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Du 19th au 21st, Goldwind Carbon Neutral, une filiale en propriété exclusive de Goldwind Science & Technology Co, Ltd, le plus grand fabricant d'éoliennes au monde, a participé à The smarter E Europe 2024 (TSEE) à Munich, en Allemagne. Au cours de l'événement, Goldwind Carbon Neutral a signé des accords de coopération stratégique avec plusieurs entreprises énergétiques mondiales, marquant ainsi le début officiel de son expansion internationale dans le secteur du stockage de l'énergie.

S'appuyant sur son expertise en tant que fournisseur de technologies et de services de stockage de l'énergie, ainsi que de fabricant d'équipements de stockage de l'énergie, Goldwind Carbon Neutral redéfinit le concept E-SaaS d'un point de vue global. Cette approche vise à fournir des solutions énergétiques qui sont non seulement fiables et stables, mais aussi parfaitement adaptées pour répondre aux divers besoins d'une clientèle mondiale.

Le point fort de la participation de Goldwind a été l'introduction du GoldBlock L700, une série d'avant-garde conçue pour le marché international. Cette nouvelle offre reflète l'importance accordée par l'entreprise à l'intégration de la sécurité, de la viabilité économique et de la flexibilité opérationnelle. Il est conçu pour s'adapter à différents environnements de réseaux électriques, y compris les environnements de réseaux électriques faibles dans certains pays et régions.

Lors du TSEE 2024, Goldwind Carbon Neutral a consolidé de nouvelles alliances avec la société turque Insight Energy et la société mexicaine Sparta Energy. Aykut Cihan, PDG d'Insight Energy, et Raúl Romano, partenaire de Sparta Energy, ont tous deux souligné le rôle essentiel de la marque Goldwind dans l'instauration d'un climat de confiance avec les partenaires mondiaux. Ils ont exprimé leur désir d'explorer d'autres possibilités avec Goldwind, en particulier dans le domaine du stockage de l'énergie.

Au cours de l'exposition, Pan Yantian, vice-président de Goldwind Science & Technology et président de Goldwind Carbon Neutral, a déclaré : "La grandeur vient du caractère". Il a souligné l'engagement de Goldwind Carbon Neutral en faveur d'une innovation permanente, d'une planification concertée et d'un développement axé sur la qualité. Il s'est dit optimiste quant à la possibilité de travailler avec toutes les parties prenantes pour ouvrir la voie à un avenir plus durable.

Alors que le changement climatique suscite de plus en plus d'inquiétudes au niveau mondial, les énergies propres et les technologies de stockage de l'énergie deviennent vitales pour le développement durable. La participation de leaders mondiaux de l'énergie propre apporte de nouvelles perspectives à l'industrie du stockage de l'énergie, qui englobe les concepts, la technologie et les services. Cette collaboration devrait ouvrir la voie à un avenir vert, propre et durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444726/1.jpg