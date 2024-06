Goldwind stelt E-SaaS+ innovaties voor op The smarter E Europe, en markeert daarmee zijn uitbreiding naar de internationale markt voor energieopslag

MÜNCHEN, 21 juni 2024 /PRNewswire/ -- Van 19juni tot 21juni nam Goldwind Carbon Neutral, een volle dochteronderneming van Goldwind Science & Technology Co, Ltd, 's werelds grootste windturbinefabrikant, deel aan The smarter E Europe 2024 (TSEE) in München, Duitsland. Tijdens het evenement sloot Goldwind Carbon Neutral strategische samenwerkingsovereenkomsten met verschillende wereldwijde energiebedrijven, wat de officiële start markeerde van haar internationale expansie in de sector van energieopslag.

Goldwind Carbon Neutral maakt gebruik van haar expertise als aanbieder van technologieën en -diensten voor energieopslag en als fabrikant van apparatuur voor energieopslag en herdefinieert het E-SaaS-concept vanuit een wereldwijd perspectief. De aanpak is gericht op het leveren van energieoplossingen die niet alleen betrouwbaar en stabiel zijn, maar die ook nauwgezet zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van een wereldwijde clientèle.

Het hoogtepunt van Goldwind's deelname was de introductie van de GoldBlock L700, een geavanceerde serie ontworpen voor de internationale markt. Het nieuwe aanbod weerspiegelt de focus van het bedrijf op de integratie van veiligheid, economische levensvatbaarheid en operationele flexibiliteit. Het is ontworpen om zich aan te passen aan een uiteenlopende context wat betreft elektriciteitsnetten, inclusief zwakke elektriciteitsnetten in sommige landen en regio's.

Tijdens TSEE 2024 heeft Goldwind Carbon Neutral nieuwe allianties gesloten met Insight Energy uit Turkije en Sparta Energy uit Mexico. Zowel Aykut Cihan, CEO van Insight Energy, als Raúl Romano, Partner van Sparta Energy, benadrukten de cruciale rol van het merk Goldwind bij het opbouwen van vertrouwen bij partners wereldwijd. Ze spraken hun enthousiasme uit om nog meer mogelijkheden met Goldwind te verkennen, met name op het gebied van energieopslag.

Tijdens de tentoonstelling merkte Pan Yantian, Vice President van Goldwind Science & Technology en voorzitter van Goldwind Carbon Neutral, op: "Grootheid vloeit voort uit karakter." Hij benadrukte het streven van Goldwind Carbon Neutral naar voortdurende innovatie, gezamenlijke planning en kwaliteitsgedreven ontwikkeling. Hij uitte zich optimistisch over de samenwerking met alle belanghebbenden om de weg uit te stippelen naar een meer duurzame toekomst.

Door de toenemende wereldwijde bezorgdheid over klimaatverandering worden technologieën voor schone energie en energieopslag van vitaal belang voor duurzame ontwikkeling. De deelname van wereldleiders op het gebied van schone energie biedt nieuwe perspectieven voor de energieopslagindustrie, en omvat concepten, technologie en diensten. Deze samenwerking zal naar verwachting de weg vrijmaken voor een groene, schone en duurzame toekomst.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444726/1.jpg