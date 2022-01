GoodWe apresenta nova marca, destacando o papel da tecnologia inteligente na transformação do futuro da energia

Empresa inovadora no setor de energia inteligente, apostando na interconexão digital, a GoodWe se comprometeu a crescer em torno de tecnologias que permitem o carbono zero. Isso é a responsabilidade de uma companhia que mantém sua visão de futuro voltada para novas energias, sempre com o objetivo de oferecer soluções completas e integradas.

Para isso, são constantemente feitos investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento de produtos e sistemas que operam de forma inteligente e eficiente, capazes de aumentar a produtividade, segurança, sustentabilidade e reduzir o custo dos sistemas de energia.

A GoodWe também reformulou seu site e optou por um design mais clean e otimizado para oferecer aos visitantes uma experiência agradável e prática. A personalidade da marca GoodWe também foi redefinida e agora enfatiza uma identidade de marca que é "Sólida, capaz e confiável." Esta nova identidade reflete os valores centrais de profissionalismo e confiabilidade da marca.

A cultura de colaboração e compartilhamento também são parte dos valores centrais da GoodWe, e é por isso que ela se propôs a construir comunidades em energia sustentável que valorizam ainda mais o trabalho desenvolvido por todos os distribuidores, integradores, colaboradores e consumidores, ao mesmo tempo em que se busca um futuro sustentável para a Terra, para a humanidade e para as gerações futuras.

O CEO e fundador da GoodWe, Daniel Huang, enfatizou que "a GoodWe está determinada a se tornar uma grande força impulsionadora na transição energética global e nos esforços globais para construir um futuro sustentável." Esta missão é orientada pela visão máxima da empresa de impulsionar a transição de energia inteligente do mundo.

Em 8 de janeiro de 2022, a GoodWe realizará a cerimônia de inauguração de sua nova sede na cidade de Suzhou, na High-Tech Zone, em Jiangsu. O prédio, que compreenderá 20 andares acima do solo e 3 andares subterrâneos, é um grande investimento, definido para apresentar tecnologia inteligente e abrigar uma instalação de P&D de energia inteligente, onde os produtos fotovoltaicos e pesquisas de tecnologia da empresa serão realizados.

A reformulação de marca da GoodWe oferece um design orgânico e minimalista, em consonância com seu compromisso de ajudar seus clientes a fazerem a transição para produtos e sistemas de energia mais limpos e simplificados, sempre com muita eficiência. A marca vê a tecnologia inteligente como uma poderosa ferramenta na transformação do espaço energético global e está comprometida a desenvolver soluções de energia mais inteligentes e eficientes, que ajudem a atender às necessidades de energia do futuro, de modo a concretizar as metas globais de carbono líquido zero.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1716074/GoodWe_Smart_Energy_Innovator.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1716266/GoodWe_Headquarters.jpg

FONTE GoodWe

SOURCE GoodWe