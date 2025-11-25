GORE ERÖFFNET BATTERIELABOR IN SHANGHAI, UM DURCHBRÜCHE IN DER BATTERIETECHNOLOGIE ZU BESCHLEUNIGEN

SHANGHAI, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates gab heute die Eröffnung seines Batterielabors in Shanghai, China, bekannt und erweitert damit seine globalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, um die Entwicklung fortschrittlicher Batteriematerialien für Kunden weltweit voranzutreiben. Das Labor widmet sich der Entwicklung, Charakterisierung und strengen Prüfung kritischer Materialien für Batteriezellen und -pakete – darunter Membranen, Entlüftungslösungen, Feuchtigkeits- und Kondensationsmanagement, Explosions- und thermische Runaway-Minderung, Druckausgleich und kontrollierte Gasfreisetzung.

Gore’s Shanghai Battery Lab Opening Ceremony

Das Labor liefert maßgeschneiderte, integrierte Lösungen für OEMs in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und Unterhaltungselektronik und ermöglicht so schnellere Iterationen und einen kürzeren Weg vom Prototyp zur Markteinführung.

Fortschritte in der Materialwissenschaft zur Stärkung der Batterieindustrie

Als globales Materialwissenschaftsunternehmen engagiert sich Gore seit langem dafür, fundierte Materialwissenschaft in eine treibende Kraft für globale Nachhaltigkeit zu verwandeln. Die Eröffnung des Batterielabors in Shanghai beschleunigt die Kommerzialisierung der bahnbrechenden Technologien von Gore, darunter Trockenelektroden, Formierungsprozesse und andere technologische Innovationen. Durch fortschrittliche Membranmaterialien und Prozessinnovationen bietet Gore umfassende Lösungen für Lithium-Ionen-Batterien, darunter Entlüftung, Explosionsschutz, Kondensationsmanagement, Verhinderung thermischer Instabilität, Druckausgleich und Gasfreisetzung – wodurch die Sicherheit und Stabilität von Batterien erheblich verbessert wird.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Automobilindustrie gilt Gore als Pionier und Marktführer im Bereich Entlüftungs- und Feuchtigkeitsmanagementtechnologien. Seine Komplettlösungen finden breite Anwendung in kritischen Automobilkomponenten wie ADAS-Sensoren, Automobilelektronik, Antriebsstrang, Fahrwerk, Beleuchtung und Batteriesystemen. Gestützt auf bewährte Zuverlässigkeit und Konsistenz geht Gore präzise auf die Schwachstellen der Branche ein und ermöglicht OEMs und Tier-1-Zulieferern Durchbrüche in den Bereichen Sicherheit, Haltbarkeit und Systemintegration.

Aufbau eines kollaborativen Innovationsökosystems für eine nachhaltige Batterieentwicklung

Da die Anforderungen an die Leistung und Sicherheit von Batterien in Elektrofahrzeugen, Energiespeichern und Elektronikgeräten weiter steigen, dient das Shanghai Batterielabor von Gore als wichtige Drehscheibe, die die globalen technischen Ressourcen von Gore mit den lokalen Kundenbedürfnissen verbindet. Das Labor bietet End-to-End-Dienstleistungen von der Materialentwicklung bis hin zu Tests und Validierungen und fördert gleichzeitig eine enge Zusammenarbeit mit OEMs, um die gemeinsame Entwicklung von Zellprozessen, Packungsdesign und Fahrzeugintegration voranzutreiben.

„Durch die Integration globaler Ressourcen und die Stärkung lokaler F&E-Kapazitäten liefert Gore agile Antworten und maßgeschneiderte Materiallösungen, die chinesischen Kunden ein nachhaltiges Wachstum auf den globalen Märkten ermöglichen", sagte Yong Zhao, Automotive Vents Asia Pacific Business Leader von Gore Performance Solutions.

Dr. Justin Skaife, CTO von Gore Performance Solutions, fügte hinzu: „Die branchenübergreifende Erfahrung von Gore in den Bereichen Automobil und Elektronik ermöglicht es uns, zukunftsfähige Lösungen für Batteriesysteme der nächsten Generation zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, mit Kunden in China und auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Innovationen und nachhaltige Fortschritte in der Batterietechnologie voranzutreiben."

Die Performance Solutions Division von Gore befasst sich mit komplexen Produkt- und Prozessherausforderungen in einer Vielzahl von Märkten, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Industrie, Elektronik, Halbleiter und mehr. Mit dem Fokus auf Zusammenarbeit und Innovation arbeitet Gore mit Kunden zusammen, um deren Produkte und Prozesse sicherer, sauberer, produktiver, zuverlässiger, langlebiger und effizienter zu gestalten – und das in einer Vielzahl anspruchsvoller Umgebungen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831646/Gore_Shanghai_Battery_Lab_Opening_Ceremony_photo.jpg