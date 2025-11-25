GORE LANCE SON LABORATOIRE DE BATTERIES DE SHANGHAI POUR ACCÉLÉRER LES AVANCÉES DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE DES BATTERIES

SHANGHAI, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son laboratoire de batteries de Shanghai, en Chine, élargissant ainsi ses capacités mondiales de R&D afin d'accélérer le développement de matériaux de batteries avancés pour les clients du monde entier. Le laboratoire est dédié au développement, à la caractérisation et aux tests rigoureux de matériaux essentiels pour les cellules et modules de batteries - couvrant les membranes, les solutions de ventilation, la gestion de l'humidité et de la condensation, l'atténuation des explosions et de l'emballement thermique, l'égalisation de la pression et la libération contrôlée des gaz.

Gore’s Shanghai Battery Lab Opening Ceremony

Le laboratoire fournit des solutions personnalisées et intégrées aux équipementiers dans les domaines des véhicules électriques, du stockage d'énergie et de l'électronique grand public, ce qui permet d'accélérer les itérations et de raccourcir la transition du prototype au marché.

Faire progresser la science des matériaux pour renforcer l'industrie des batteries

En tant qu'entreprise mondiale spécialisée dans la science des matériaux, Gore s'est depuis longtemps engagée à transformer la science des matériaux en une force motrice pour la durabilité mondiale. Le lancement du laboratoire de batteries de Shanghai accélère la commercialisation des technologies de pointe de Gore, notamment les électrodes sèches, les procédés de formation et d'autres innovations technologiques. Grâce à des matériaux membranaires avancés et à l'innovation dans les procédés, Gore fournit des solutions complètes pour les batteries lithium-ion, y compris la ventilation, la protection contre les explosions, la gestion de la condensation, la prévention de l'emballement thermique, l'égalisation de la pression et l'évacuation des gaz, ce qui améliore considérablement la sécurité et la stabilité des batteries.

Avec des décennies d'expérience dans l'industrie automobile, Gore est reconnu comme un pionnier et un leader dans les technologies de ventilation et de gestion de l'humidité. Ses solutions complètes sont largement adoptées dans les composants automobiles critiques tels que les capteurs ADAS, l'électronique automobile, le groupe motopropulseur, le châssis, l'éclairage et les systèmes de batterie. S'appuyant sur une fiabilité et une cohérence éprouvées, Gore répond précisément aux problèmes de l'industrie et permet aux équipementiers et aux fournisseurs de niveau 1 de réaliser des percées en matière de sécurité, de durabilité et d'intégration de systèmes.

Construire un écosystème d'innovation collaboratif pour un développement durable des batteries

Alors que les exigences en matière de performances et de sécurité des batteries ne cessent d'augmenter dans les domaines des véhicules électriques, du stockage de l'énergie et de l'électronique, le laboratoire de batteries de Gore à Shanghai est un centre vital qui relie les ressources techniques mondiales de Gore aux besoins des clients locaux. Le laboratoire offre des services de bout en bout, du développement des matériaux aux essais et à la validation, tout en favorisant une collaboration étroite avec les équipementiers pour faire évoluer les procédés de fabrication des cellules, la conception des blocs et l'intégration dans les véhicules.

« En intégrant les ressources mondiales et en renforçant les capacités locales de R&D, Gore offre une réponse souple et des solutions matérielles personnalisées pour permettre aux clients chinois de se développer durablement sur les marchés mondiaux », a déclaré Yong Zhao, responsable Asie-Pacifique de l'activité Automotive Vents au sein de la division Performance Solutions de Gore.

Justin Skaife, directeur technique de la division Performance Solutions de Gore, a ajouté : « L'expérience intersectorielle de Gore dans les domaines de l'automobile et de l'électronique nous permet de développer des solutions prêtes pour l'avenir pour les systèmes de batteries de prochaine génération. Nous sommes impatients de travailler avec nos clients en Chine et dans le monde entier pour favoriser l'innovation collaborative et les progrès durables dans le domaine de la technologie des batteries. »

La division Performance Solutions de Gore relève des défis complexes en matière de produits et de procédés sur divers marchés, notamment l'aérospatiale, l'automobile, l'industrie, l'électronique, les semi-conducteurs et bien d'autres encore. En mettant l'accent sur la collaboration et l'innovation, Gore s'associe à ses clients pour concevoir des produits et processus plus sûrs, plus propres, plus productifs, plus fiables, plus durables et plus efficaces dans un large éventail d'environnements exigeants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831646/Gore_Shanghai_Battery_Lab_Opening_Ceremony_photo.jpg