Gospodarka Chin staje się motorem światowej gospodarki: sondaż

PEKIN, 11 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Około 78,34 proc. respondentów z 22 krajów uważa, że chińska gospodarka stała się motorem światowej gospodarki. Tak wynika z badania przeprowadzonego wspólnie przez CGTN Think Tank i Chiński Instytut Opinii Publicznej przy Renmin University of China.

W badaniu przepytano respondentów (średnia wieku: 38,64 lat) z krajów rozwiniętych, takich jak USA, Wielka Brytania, Australia i Japonia, a także z krajów rozwijających się, takich jak Brazylia, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Republika Południowej Afryki.

Ponad połowa respondentów posiada wyższe wykształcenie; 54,71 proc. ma tytuł licencjata lub wyższy, z czego 15,22 proc. to magistrowie i doktorzy.

Motor światowej gospodarki

Jak wynika z badania, 91,46 proc. respondentów z Afryki pozytywnie ocenia osiągnięcia gospodarcze Chin, uważając, że kraj ten stał się motorem światowej gospodarki. Podobnego zdania jest 81,6 proc. respondentów z Europy i 78,09 proc. ankietowanych z Ameryki Północnej.

Ponadto 84,13 proc. respondentów z krajów należących do Inicjatywy Pasa i Drogi pozytywnie ocenia osiągnięcia gospodarcze Chin, a 84,02 proc. ankietowanych z krajów rozwijających się ma zaufanie do chińskiej gospodarki.

W kwestii przyszłych oczekiwań, 76,23 proc. respondentów spodziewa się, że Chiny będą odgrywać kluczową rolę w promowaniu światowego rozwoju gospodarczego.

Przyszły porządek świata

Tylko 6,31 proc. respondentów biorących udział w badaniu uważa, że w przyszłości świat będzie jednobiegunowy i zdominowany przez USA, podczas gdy 34,55 proc. (najliczniejsza grupa) jest zdania, że wielobiegunowy świat to najbardziej prawdopodobna perspektywa.

Ok. 56 proc. ankietowanych zarówno z krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się twierdzi, że prawdziwym powodem, dla którego zachodni politycy promują koncepcję „zagrożenia ze strony Chin", są ich „obawy i niepokój" związane ze wzrostem znaczenia Chin na arenie międzynarodowej.

Chińska koncepcja „wspólnoty o wspólnej przyszłości", w ramach której ludzkość postrzegana jest jako całość i poszukiwane są nowe sposoby uniknięcia konfrontacji, zyskuje poparcie 61,29 proc. badanych.

Szybki rozwój technologiczny

Jeśli chodzi o szybki rozwój technologiczny Chin, respondenci są pod największym wrażeniem rozwoju technologii 5G, sztucznej inteligencji i szybkiej kolei.

Największe wrażenie wśród 73,87 proc. respondentów z Afryki wywołuje technologia 5G w Chinach, zaś 55,28 proc. respondentów chwali szybką kolej dostępną w tym kraju. Jeśli chodzi o respondentów z Europy, 52,77 proc. jest pod wrażeniem postępów, jakie odnotowały Chiny w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Poprawa jakości życia Chińczyków

Produkt krajowy brutto Chin na jednego mieszkańca wzrósł w ciągu ostatnich dziesięciu lat z 6,1 tys. dolarów do ponad 12 tys. dolarów, co zdaniem 76,65 proc. respondentów jest godne uwagi. W badaniu ponad 70 proc. respondentów z pięciu kontynentów uważa, że Chiny stają się coraz bogatsze.

W Chinach jest prawie 100 mln ubogich mieszkańców wsi, którzy wyszli z ubóstwa w ciągu ostatniej dekady, a zdecydowana większość respondentów uważa, że dwa główne czynniki, które to umożliwiły, to fakt, że chińska gospodarka utrzymuje szybki wzrost oraz to, że chińscy przywódcy są zdeterminowani i zdecydowani, jeśli chodzi o realizację swoich celów.

Jak wynika z sondażu, większość ankietowanych aprobuje podejście Chin do praw człowieka, a 57,36 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że „Chiny zawsze postrzegają prawa człowieka w sposób realistyczny i praktyczny".

