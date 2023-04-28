Gotion High-tech опубликовал отчет ESG 2022: инвестиции в НИОКР достигли 2,416 млрд юаней

Gotion High-tech публикует отчет ESG 2022: инвестиции в НИОКР достигли 2,416 млрд юаней за год

ХЭФЭЙ, Китай, 28 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Получив годовую выручку в размере 23,052 млрд юаней, компания Gotion High-tech инвестировала впечатляющие 2,416 млрд юаней в исследования и разработки. Компания Gotion High-tech, являющаяся одним из ведущих предприятий в области аккумуляторных батарей, недавно опубликовала свой доклад "Отчет ESG за 2022год", в котором подробно описываются результаты работы и вклады, внесенные в ключевые области, такие как корпоративное управление, промышленная планировка, технологические инновации, низкоуглеродная эксплуатация, развитие сотрудников и социальный вклад за последний год. Среди них доля инвестиций Gotion High-tech в исследования и разработки, составляющая 10,48%, лидирует в отрасли.

2022 год был непростым, но компания Gotion High-tech преодолела жесткую рыночную среду и достигла выручки в размере 23,052 млрд юаней, увеличившись на 122,59% в годовом исчислении, а зарубежная выручка достигла 2,98 млрд юаней, в годовом исчислении увеличившись на 464,76%. Технологическая компания Gotion High-tech, специализирующаяся на разработке аккумуляторных батарей, считает инновации своей душой и инвестировала 2,416 млрд юаней в НИОКР и технологические инновации в течение года, при этом инвестиции в НИОКР составляли более 10% выручки в течение четырех лет подряд. Компания лидирует в отрасли по таким ключевым технологиям, как LFP 210 Вт·ч/кг и технология полутвердотельных аккумуляторов360 Вт·ч/кг.

Gotion High-tech активно реализует свою стратегию "двойного углерода", при этом по сравнению с прошлым годом фактическое потребление энергии на единицу продукции за год снизилось на 24,6%. Компания построила первую в мире базу анодных материалов с нулевым содержанием углерода в городе Ухай (Внутренняя Монголия). За последний год компания и ее сотрудники развивались вместе, нашли отклик в обществе и инвестировали более 23 млн юаней в общественное благосостояние. Компания провела в общей сложности 46 образовательных мероприятий по популяризации новых источников энергии с аудиторией более 100 000 человек, что способствовало достижению целей Китая и даже всего мира по углеродной нейтральности.

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