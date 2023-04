Gotion High-tech publikuje raport dot. ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego za 2022 rok: Inwestycje w działalność badawczo-rozwojową sięgają 2,416 mld RMB rocznie

HEFEI, Chiny, 28 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Osiągając przychody na poziomie 23,052 mld RMB za rok 2022, spółka Gotion High-tech zainwestowała imponujące środki w działalność badawczo-rozwojową, wydając na ten cel 2,416 mld RMB. Jako przedsiębiorstwo o czołowej pozycji w branży produkcji akumulatorów, firma Gotion High-tech ostatnio opublikowała „Raport dot. ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego za 2022 rok", wyszczególniając działania i swój wkład w kluczowych obszarach takich jak: ład korporacyjny, kształt sektora, innowacje technologiczne, niskoemisyjna działalność, rozwój pracowników i społeczności w minionym roku. Pośród tych danych, podkreślić należy fakt, że odnotowany przez Gotion High-tech wskaźnik inwestycji w działalność badawczo-rozwojową na poziomie 10,48% jest najwyższy w branży.

Rok 2022 przyniósł wiele wyzwań, lecz firma Gotion High-tech pokonała problemy jakie przyniosło to wymagające środowisko rynkowe i osiągnęła przychody wynoszące 23,052 mld RMB, co przekłada się na wzrost o 122,59% rok do roku, przy czym przychody z działalności zagranicznej wyniosły 2,98 mld RMB, o 464,76% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Jako spółka technologiczna zajmująca się produkcją akumulatorów, Gotion High-tech pozostaje wierna duchowi innowacji i zainwestowała 2,416 mld RMB w prace badawczo-rozwojowe w ubiegłym roku, przy czym inwestycje w badania i rozwój stanowią ponad 10% przychodów przez cztery lata z rzędu. Firma osiągnęła czołową pozycję w branży pod względem kluczowych technologii, takich jak akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o gęstości energii 210Wh/kg i technologia akumulatorów półprzewodnikowych o gęstości energii 360 Wh/kg.

Gotion High-tech aktywnie realizuje strategię „podwójnych celów emisyjnych", przy ograniczeniu rzeczywistego zużycia energii o 24,6% rok do roku. Spółka zbudowała pierwszą zeroemisyjną bazę materiałów anodowych w Wuhai, w Mongolii Wewnętrznej. W minionym roku, firma i jej pracownicy rozwijali się razem, wywierając wpływ na społeczność lokalną, przy czym zainwestowano ponad 23 mln RMB w programy socjalne. Przeprowadzono łącznie 46 działań edukacyjnych ukierunkowanych na popularyzację nowych źródeł energii, a skorzystało z nich ponad 100 000 osób, co stanowi kolejny krok ku realizacji chińskich i globalnych celów neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

