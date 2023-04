Gotion High-tech divulga relatório ESG de 2022: Investimento em P&D atinge RMB 2416 bilhões

HEFEI, China, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Com uma receita de RMB 23,052 bilhões em 2022, a Gotion High-tech investiu a quantia impressionante de RMB 2,416 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Como empresa líder no setor de baterias, a Gotion High-tech lançou recentemente seu 'Relatório ESG de 2022', que descreve detalhadamente o trabalho e as contribuições da empresa em áreas-chave como governança corporativa, configuração industrial, inovação tecnológica, operações hipocarbônicas, desenvolvimento de funcionários e intervenção social. Nessa lista, é importante destacar o rácio de investimento da Gotion High-tech em P&D, que atingiu 10,48% - a maior porcentagem do setor.

O ano de 2022 foi bastante difícil, mas a Gotion High-tech superou o ambiente adverso e atingiu uma receita de RMB 23,052 bilhões, o que representa um aumento de 122,59% em relação ao ano anterior. Por outro lado, a receita internacional atingiu RMB 2,98 bilhões, um aumento de 464,76% em relação ao ano anterior. Como empresa de baterias focada em tecnologia, a Gotion High-tech colocou a inovação no centro de sua estratégia e investiu RMB 2,416 bilhões em P&D e inovação tecnológica. De resto, 2022 foi o quarto ano consecutivo em que os investimentos em P&D responderam por mais de 10% da receita da empresa. A empresa lidera o setor em várias tecnologias-chave, como é o caso da tecnologia para baterias de estado semissólido de 210 Wh/kg LFP e 360 Wh/kg.

A Gotion High-tech implementa ativamente sua estratégia de 'duplo carbono', o que resultou em uma quebra no consumo real de energia unitária de 24,6% em comparação com o ano anterior. Em Wuhai, na Mongólia Interior, a empresa construiu a primeira base de materiais de ânodo sem carbono do mundo. Ao longo do ano passado, a Gotion High-tech cresceu com seus funcionários e trabalhou com a comunidade local, investindo mais de RMB 23 milhões em iniciativas de bem-estar público. A empresa realizou 46 atividades pedagógicas com o objetivo de popularizar a ciência da energia, atingindo um público de mais de 100.000 pessoas e contribuindo para atingir os objetivos de neutralidade carbônica chineses - e até mesmo mundiais.

FONTE Gotion High-Tech

