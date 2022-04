Gotion High-tech a publié le rapport ESG 2021, Mettre en œuvre la stratégie ESG et créer un cycle de vie complet Gotion vert de façon synchrone

HEFEI, Chine, 30 avril 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, Gotion High-tech a publié le rapport financier annuel 2021. Il montre que la société a mis en œuvre un développement à faible émission de carbone par le biais de bureaux verts, de l'énergie solaire photovoltaïque, de la transformation des équipements et d'autres mesures, et a fait don d'un total de 12,08 millions de yuans pour remplir sa responsabilité sociale d'entreprise.

Au cours de la période de référence, la société répond activement à l'objectif mondial de neutralité carbone, pratique fermement la mission de « rendre l'énergie verte accessible et durable », adhère au leadership vert, au développement à faible émission de carbone, continue d'investir dans la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement, promeut un développement de haute qualité et la protection écologique de l'environnement, et crée une Gotion verte dans tout le cycle de vie.

Gotion High-Tech a mis en place une chaîne industrielle complète allant de « la phase finale du matériau à la phase finale de la batterie en passant par la phase finale du client et la phase finale du recyclage », et a réalisé le recyclage et l'utilisation du développement des ressources au stockage de l'énergie et enfin à la récupération de l'énergie. La base de matières premières de minerai de lithium à Yichun, l'usine d'anodes sans carbone en Mongolie intérieure et les projets de recyclage de batteries à Feidong et Lujiang sont les mesures prises par Gotion pour développer des industries vertes et à faible émission de carbone. En outre, en préconisant le bureau vert, les projets photovoltaïques, les projets d'amélioration allégée, la mise à niveau et la rénovation des équipements dans la production, l'exploitation et la gestion quotidiennes, le taux annuel de consommation d'énergie est réduit de 23 %. Dans le processus de fabrication de la batterie, la fabrication verte sans pollution et la conception d'optimisation des composants sont adoptées pour réduire les coûts d'emballage dans les étapes du module et du pack de batterie, et les émissions annuelles de dioxyde de carbone sont réduites de 27 869 tonnes au total.

En plus de créer de la valeur commerciale, Gotion High-tech considère également qu'assumer activement la responsabilité sociale est une partie importante du cercle vertueux de l'opération et de la gestion. En 2021, Gotion a fait don d'un total de 12,08 millions de yuans par le biais de la lutte contre les inondations, de la charité éducative et de la donation de bien-être public.

SOURCE Gotion High-tech