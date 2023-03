Concentration sur les batteries de grande capacité et le recyclage, ouverture du marché japonais

TOKYO, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 15 mars, Gotion High-tech et Edison Power Co., Ltd. ont conclu un accord de coopération stratégique pour développer conjointement le marché des batteries de stockage et du recyclage au Japon, promouvoir la démocratisation des énergies renouvelables, et introduire les batteries de Gotion sur le marché japonais.

Avec le développement des énergies renouvelables dans le monde entier et la révision de la loi japonaise sur le marché de l'électricité en mai 2022, l'industrie japonaise des batteries de stockage offre de nouvelles possibilités.

Edison Power's Vice President Chihiro Kotama (front left) and Gotion Global's Executive Vice President CHENG Qian (front right) signed the contract on behalf of both parties. Tosimasa Yamda , President of Edison Power (back left) and LI Zhen, Chairman of Gotion (back right) witness the signing.

En vertu de l'accord, au cours de la période de coopération, les deux sociétés développeront des stratégies de marché répondant à la demande du marché, avec un objectif de vente prévu de 1 GWh pour la première année, qui s'élèvera à 2 GWh par an à partir de la deuxième année. Gotion High-tech fournira des cellules, des modules, des BMS, etc., tandis qu'Edison Power Co., Ltd. sera responsable de la gestion des clients, des services EPC, de l'exploitation et de l'entretien des systèmes de stockage d'énergie, et d'autres services du marché.

En outre, Gotion fonctionne de façon circulaire, de la possession des mines de matières premières pour les batteries LFP (lithium fer phosphate) au système de recyclage après traitement. En tant qu'entreprise internationale responsable, Gotion High-tech travaillera également avec Edison Power à l'établissement d'un système circulaire de recyclage des batteries de stockage au Japon.

À propos de Gotion High-Tech

Une entreprise technologique internationale axée sur le développement et la production de batteries d'alimentation. Basée à Hefei, la capitale de la province d'Anhui, la société est entrée en bourse en mai 2015, devenant ainsi la première entreprise chinoise de production de batteries électriques à entrer sur le marché financier. Elle se spécialise dans les activités liées aux nouvelles énergies telles que les batteries de VE, les applications de stockage d'énergie ou l'équipement de transmission et de distribution, et compte plus de 14 bases de fabrication de batteries à très grande échelle dans le monde. Nos cinq activités de matériaux pour batteries couvrent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'amont à l'aval, et Gotion mène également des activités de recyclage des batteries.

À propos d'Edison Power

Edison Power est une entreprise de solutions d'énergie renouvelable qui a commencé à développer et à fabriquer un système de batteries de stockage en 1991. En plus des activités liées aux systèmes de batteries de stockage, Edison Power développe des activités de production d'énergie solaire, d'énergie verte, de granules d'écorce et de solar sharing.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2035940/image_5016066_15900857.jpg

SOURCE Gotion High-tech