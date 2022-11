Gotion High-Tech et VinGroup Vietnam démarrent le chantier de leur usine de batteries en coentreprise

HA TINH, Vietnam, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 18 novembre, ll'usine de batteries de Gotion High-Tech et de VinGroup Vietnam a été officiellement inaugurée dans la zone de développement économique de Ha Tinh. Ce projet devrait atteindre une capacité de production annuelle de 5 GWh et devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année 2023. Il s'agit de la première usine de batteries LFP au Vietnam.

L'usine a été investie conjointement par Gotion High-tech et VinES (membre de VinGroup). Gotion High-tech détient 51 % des parts et VinES 49 %. Selon les prévisions, le projet, d'une superficie de 14 hectares et d'une capacité nominale de 5GWh/an, devrait être achevé et mis en service à la fin de 2023, afin de répondre à la demande de batteries LFP pour les batteries de véhicules à énergie nouvelle de VinFast.

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, Li Zhen, président de Gotion High-Tech a déclaré : VinGroup est l'entreprise la plus respectable du Vietnam. L'usine de batteries construite conjointement par Gotion High-Tech et VinGroup répondra aux besoins en batteries des véhicules électriques de VinFast. Elle contribuera non seulement à la révolution énergétique, au respect du climat et au développement économique du Vietnam, mais aussi à la civilisation énergétique de la société humaine.

Depuis le début de cette année, Gotion High-tech n'a cessé de mettre en œuvre sa stratégie de mondialisation. En juin, la société a conclu un partenariat stratégique avec la société argentine JEMSE afin d'établir une ligne de production commune de carbonate de lithium pour batteries dans la province argentine de Jujuy. Dans le même temps, la société allemande Gotion a officiellement dévoilé ses produits, ce qui a marqué le début de la production de batteries Gotion « made in Europe ». En juillet, les reçus de dépôt général (GDR) de la société ont été introduits à la bourse suisse SIX ; en septembre, la société a signé un accord de coopération stratégique avec Sumec pour promouvoir l'exportation de produits de stockage d'énergie. Selon les prévisions de l'entreprise, d'ici 2025, elle devrait atteindre une capacité de production annuelle de 300 GWh au niveau mondial, dont 100 GWh à l'étranger, afin de contribuer à la neutralité carbone mondiale.

SOURCE Gotion High-Tech