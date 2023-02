Gotion High-Tech obtient la qualification de laboratoire de tests cellulaires de Volkswagen

HEFEI, Chine, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 21 février, Gotion High-tech a reçu officiellement le certificat de qualification de laboratoire de tests cellulaires de Volkswagen. Cette certification témoigne de la reconnaissance des capacités de tests de Gotion par Volkswagen et de son entrée officielle dans le premier système de gestion technologique au monde.

En tant que l'un des plus grands groupes automobiles au monde, le groupe Volkswagen a établi des exigences plus strictes que les normes industrielles mondiales dans des domaines tels que la validation de la fiabilité, la période et l'environnement de test, ainsi que des méthodes de test innovantes, afin de garantir la fiabilité, la sécurité et les hautes performances des produits grâce à un contrôle strict des tests de limite de performance des produits, de l'exploration des limites de sécurité et de la justesse des résultats de caractérisation des tests.

Sur une superficie de plus de 60 000 mètres carrés, l'Institut d'ingénierie de validation de Gotion High-Tech a établi quatre bases de validation à Xinzhan, Baohe et Lujiang dans la ville de Hefei et à Jiading dans la ville de Shanghai, ainsi que quatre plateformes pour les tests de matériaux et de composants de cellules, les tests de cellules, les tests de systèmes et les tests de sécurité et de fiabilité, ce qui permet une analyse de validation complète et du cycle de vie, des matières premières aux systèmes de batteries. Le laboratoire a été accrédité par le CNAS en 2015, ainsi que par des organismes professionnels nationaux et internationaux, tels que TUV, CSA et CCS, ce qui prouve que la capacité de validation de l'Institut a atteint un niveau de premier plan à l'échelle mondiale. Ces dernières années, l'Institut d'ingénierie de validation s'est engagé dans la vérification et le développement du nouveau système de cellules de Volkswagen et a fourni un soutien à la coopération en matière de validation et de test pour l'ensemble du système de plateforme du groupe Volkswagen. Les deux parties ont mis à profit leurs avantages respectifs et ont instauré une complémentarité technologique et un partage des ressources.

Cette certification marque l'entrée officielle de Gotion dans le premier système de gestion technologique au monde. À l'avenir, Gotion continuera à soutenir la validation des projets de Volkswagen avec une technologie de haut niveau et des produits de haute qualité. Les deux parties renforceront leur coopération et se compléteront mutuellement pour faciliter la concrétisation de la neutralité carbone.

SOURCE Gotion High-Tech