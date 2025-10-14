Innovativ und führend: Gotion High-Tech unterstützt Saudi-Arabien beim Aufbau eines Modells für grüne, CO2-freie Energie

RIAD, Saudi-Arabien, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Auf der Solar & Storage Live KSA 2025 stellte Gotion High-Tech (SHE:002074) weltweit zwei wichtige Innovationen vor: die All-Scenario Zero-Carbon Solution und das GOTION GRID Q 20MWh BESS. Diese Lösungen wurden für skalierbare und reproduzierbare CO2-neutrale Anwendungen entwickelt und unterstreichen das Engagement von Gotion, integrierte grüne Energielösungen für den Nahen Osten anzubieten und damit die Saudi Vision 2030 voranzutreiben. Gotion präsentierte außerdem neue Speicherprodukte, darunter das kommerzielle und industrielle System GOTION EDGE X.

Die All-Scenario Zero-Carbon Solution von Gotion zielt auf den Übergang Saudi-Arabiens „von einer Einsatzsituation in einem einzigen Szenario zu zukünftigen Anwendungen im städtischen Maßstab" ab, darunter Zero-Carbon-Parks, Schwerindustrie, Transportwesen, Wohngebäude, Kulturtourismus und Fabriken. Die Lösung basiert auf zwei Säulen und ermöglicht eine Reduzierung der CO2-Emissionen, Effizienzsteigerungen und Kostenoptimierungen. Angetrieben von einer digitalen Energieplattform – dem „intelligenten Gehirn" des Systems – verbindet die Lösung Energieerzeugung, -verbrauch und -management und ermöglicht so eine maßgeschneiderte Dekarbonisierung in verschiedenen Szenarien. Die Plattform unterstützt auch Mehrwertdienste wie Stromhandel, Betriebshosting und Kohlenstoffmanagement und bietet gleichzeitig eine durchgängige Kontrolle, die eine lange Lebensdauer, hohe Sicherheit und einen hocheffizienten Betrieb gewährleistet.

Das GOTION GRID Q 20MWh BESS ist das Flaggschiffprodukt des Unternehmens für die großtechnische Speicherung. Sein modulares Design bietet die vierfache Kapazität herkömmlicher 5MWh-Systeme, wodurch die Kosten um 20 % und die Bereitstellungszeit um 50 % reduziert werden. Ein hybrides Luft-Flüssigkeits-Kühlsystem verbessert die Energieeffizienz um 20 % und erreicht eine Lebensdauer von 25 Jahren, die der von Photovoltaikanlagen entspricht. Das System wurde speziell für Stromnetze und Solarenergieprojekte im Nahen Osten entwickelt und setzt mit einer Energiedichte von 400 kWh/m² sowie mehreren internationalen Zertifizierungen neue Maßstäbe für extrem große Energiespeicher.

Gestützt auf seine CO2-neutralen Praktiken baut Gotion seine globale grüne Präsenz kontinuierlich aus. Mehrere Fabriken in China haben durch Solarenergie- und Energiespeichersysteme (PV+ESS), Abwärmerückgewinnung und umweltfreundliche Logistik eine CO2-neutrale Zertifizierung erhalten. Das Werk in Xinzhan wurde als „Vorbildliche klimaneutrale Fabrik in der Lithiumbatterieindustrie" ausgezeichnet. Die CO2-neutrale Anodenmaterialfabrik in der Inneren Mongolei wird vollständig mit erneuerbarer Energie aus einer 1-GW-Solaranlage betrieben, wodurch jährlich 1,097 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent eingespart werden. Dies demonstriert, dass eine CO2-neutrale Fabrik eine realisierbare Realität ist.

Gotion High-Tech wird von Bloomberg NEF (BNEF) und S&P Global als führendes Unternehmen im Bereich saubere Energie der Stufe 1 anerkannt und strebt danach, nicht nur ein Anbieter innovativer grüner Lösungen zu sein, sondern auch ein strategischer Partner bei der Energiewende im Nahen Osten.

