Gotion High-tech publie ses résultats annuels pour 2020

L'entreprise affiche des résultats supérieurs grâce à l'innovation continue de ses produits

HEFEI, Chine, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- Gotion High-tech Co., Ltd. (Shenzhen: 002074), un leader de la recherche et développement, de la production et de la vente dans le domaine des batteries automobiles au lithium-ion, a publié le 21 avril son rapport annuel contenant les résultats de 2020 et du premier trimestre de 2021. La société a généré un chiffre d'affaires annuel de 6,724 milliards de yuans (environ 1,04 milliard de dollars) en 2020, soit une augmentation de 35,6 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net annuel attribuable à la société mère a atteint 150 millions de yuans (environ 23,1 millions de dollars), soit une hausse de 192,02 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la plus importante augmentation depuis que la société est cotée en bourse. Les ventes réalisées en dehors du marché chinois ont atteint 159 millions de yuans (environ 24,5 millions de dollars), soit une augmentation de 616,42 % par rapport à l'année précédente. En 2021, Gotion a affiché des résultats encore meilleurs. Au premier trimestre, le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 1,292 milliards de yuans (environ 199 millions de dollars), soit une augmentation de 77,09 %. Cela s'est traduit par un bénéfice net de 47,918 millions de yuans (environ 7,38 millions de dollars), soit une augmentation de 42,49 %.

L'innovation des produits et l'optimisation de la répartition des clients étaient les principaux moteurs de cette amélioration des performances. En 2020, Gotion a déployé plusieurs nouvelles technologies avec succès, y compris les batteries lithium-fer-phosphate avec une densité d'énergie de 210 Wh/kg par cellule, ainsi que la technologie JTM. Celle-ci peut atteindre une densité énergétique de système équivalente à celle des batteries ternaires (200,22 Wh/kg), comme il est indiqué dans le catalogue 2021 du MIIT, le document de référence de l'industrie en ce qui a trait au statut du secteur chinois de la haute technologie. Selon le catalogue, la technologie offre la plus haute densité énergétique de système parmi les systèmes de cette nature fabriqués en Chine.

En 2021, Gotion High-tech a l'intention de continuer à élargir sa présence au sein du marché des voitures particulières, ainsi que d'explorer et d'établir des partenariats avec les principaux fabricants d'équipement d'origine du pays comme Guangzhou Auto, Xiaopeng, WM Motor et NIO. En parallèle, la société compte étendre encore sa présence en dehors du marché national, en vue de consolider sa part de marché déjà forte aux Pays-Bas, en Inde et aux États-Unis, et de mettre en place de nouveaux partenariats stratégiques avec les fabricants d'automobiles de marque. Pour ce qui est de son partenariat le plus important, à savoir celui avec VW, Gotion Hi-Tech a annoncé qu'elle prévoit travailler avec le constructeur automobile pour lancer prochainement la production de masse de la plateforme modulaire électrique (MEB) de VW. Une fois cette phase lancée, la société souhaite tirer parti de la plateforme MEB pour accélérer rapidement la production et la commercialisation de produits ternaires, ainsi qu'élargir leur présence dans les marchés internationaux.

À propos de Gotion High-tech

Gotion Hi-Tech Co., Ltd. est une société cotée à la Bourse de Shenzhen depuis mai 2015 qui développe, produit et vend des batteries électriques, des équipements de transmission et de distribution d'énergie, ainsi que d'autres produits d'alimentation électrique pour véhicules. Elle possède plusieurs installations de production à Hefei, Jingkai, Liuzhou, Lujiang, Nanjing, Nantong, Qingdao et Tangshan, ainsi que dans d'autres endroits en Chine. La société a récemment ouvert de nouvelles installations de production et de recherche et développement à Hefei, Shanghai, Silicon Valley (États-Unis), Cleveland (États-Unis), Tsukuba (Japon) et Singapour.

Gotion High-tech est l'une des premières entreprises chinoises à se lancer dans la recherche et développement et la fabrication indépendantes dans le secteur des batteries lithium-ion pour véhicules électriques (VE). Elle met l'accent sur les matériaux et les cellules lithium-fer-phosphate, les matériaux et cellules ternaires, les blocs-batteries, les systèmes de gestion des batteries et les blocs-batteries de stockage d'énergie. Ses produits sont largement utilisés dans les véhicules hybrides et particuliers destinés aux consommateurs et aux marchés spécialisés, La société fournit également des solutions de système destinées aux centrales de stockage d'énergie et aux stations de base de communication.

SOURCE Gotion High-Tech