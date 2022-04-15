GOYA СНОВА ПОЖЕРТВУЕТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА 300 000 ФУНТОВ КАТОЛИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

«В период инфляции и грядущего продовольственного кризиса компания Goya самоотверженно и неустанно работает над обеспечением нуждающихся продуктами питания по всей стране и всему миру. Мы благодарны за возможность делать свою работу и стремимся к тому, чтобы каждый день становиться лучше для Бога, наших семей и нашей нации. Результатом наших стараний становятся продовольственные товары, которые мы на протяжении всего года и особенно в это священное время с гордостью передаем нуждающимся семьям при поддержке католических благотворительных организаций», — заявил президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унанью (Bob Unanue).

Обстоятельства последних лет оказали разрушительное воздействие на сферы здравоохранения и экономической безопасности жителей наиболее уязвимых общин Нью-Йорка. На протяжении последних шести лет Goya поддерживала католические благотворительные организации и участвовала в кампании «Feeding our Neighbors», в общей сложности пожертвовав продовольственные товары на сумму более 1,8 млн фунтов жителям Нью-Йорка.

Более подробная информация об инициативе Goya Gives представлена на сайте компании по адресу www.goya.com

Информация о компании Goya Foods

Компания Goya Foods, Inc., основанная в 1936 году, является одним из крупнейших в Америке производителей продуктов питания и занимает ведущие позиции на рынке латиноамериканских продуктов питания и приправ. Goya производит, упаковывает и распространяет более 2500 видов высококачественных товаров из Испании, Мексики, стран Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Основной концепцией Goya является приверженность кулинарным традициям испаноязычных сообществ во всем мире. Сочетание аутентичных ингредиентов, обилия приправ и простоты приготовления делает продукты Goya идеальными для любого вкуса и стола. Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на сайте www.goya.com.

Контакты для прессы: Natalie Maniscalco (Натали Манискало), [email protected], 1-845-659-6506

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1797318/Goya_Foods_Donations.jpg

Логотив — https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpg

SOURCE Goya Foods, Inc.