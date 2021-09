GPS acquiert GCNC dans le cadre d'un accord pour faire progresser l'industrie mondiale du cannabis

DENVER, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le consortium mondial Gateway Proven Strategies (GPS.Global) annonce l'acquisition du Global Cannabis Network Collective (GCNC), un réseau d'élite pour les dirigeants du cannabis qui construisent et transforment le commerce international du cannabis. L'accord permet à Chris Day et à Jillian Reddish, cofondateurs de GCNC, de devenir propriétaires et dirigeants de GPS.Global. Le duo continue dans le même temps d'assurer chaque jour la direction du GCNC.

« C'est une véritable fusion des esprits. Nous éprouvons le plus grand respect pour les réalisations du GCNC, qui rejoint des entreprises mondiales afin d'élargir la chaîne d'approvisionnement internationale. Cette acquisition est un ajustement naturel qui amorce la phase suivante du GPS. Elle accélère la mise en œuvre de notre objectif : être la société la plus fiable au service des entreprises afin de les aider à évoluer sur les marchés mondiaux et soutenir les entités éthiques dans l'expansion du marché du cannabis », a déclaré le fondateur et président du GPS, Bob Hoban.

En plus de se joindre au conseil d'administration de GPS, Chris Day et Jillian Reddish occupent respectivement les postes de directeur du marketing et de vice-présidente senior en charge de la communication.

« Le GCNC bénéficie d'une certaine aura : les postes de direction sont en effet occupés par des personnes qui comprennent la valeur du partage des connaissances entre les secteurs et les cultures. Cette compréhension est également un ingrédient essentiel dans les relations de collaboration que GPS entretient avec ses clients, une caractéristique pour laquelle l'entreprise est réputée. En élargissant cet écosystème de leaders du cannabis, tout le monde y gagne », a déclaré Chris Day. « Le GCNC continuera de fonctionner comme par le passé mais cette acquisition fournit plus de soutien et une profondeur d'expertise accrue au service des objectifs des membres du GCNC dans le monde entier. »

L'acquisition permet à GPS.Global de bénéficier de nouvelles opportunités pour soutenir le développement du cannabis comme accélérateur économique, en travaillant avec des entreprises importantes et modestes, des particuliers disposant de capitaux suffisants, des gestionnaires de fonds de capital, et les gouvernements du monde entier afin de minimiser les risques et de maximiser le rendement de façon responsable. GPS dirige déjà 10 bureaux mondiaux, et dispense des conseils à des gouvernements et entreprises dans 38 pays.

« Cette industrie a besoin d'un changement de paradigme qui aligne mieux les opérateurs multinationaux, les législateurs et les chercheurs sur les besoins des patients, des consommateurs et des économies. Je suis convaincue que le pool d'esprits créatifs de la famille du GPS est prêt à relever le défi et saura s'orienter dans l'industrie mondiale du cannabis pour devenir le moteur économique transformateur dont nous avons tous besoin », a déclaré Jillian Reddish.

À propos de Gateway Proven Strategies

Gateway Proven Strategies est une entreprise de stratégie mondiale offrant des services complets, spécialisée dans le cannabis, le chanvre et les marchés émergents. Grâce à notre écosystème international d'entreprises, de décideurs et d'experts, nous collaborons avec nos clients et les consultons sur des résultats fiables, durables et sûrs.

