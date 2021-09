GPS neemt GCNC over in een deal om de wereldwijde cannabissector vooruit te helpen

DENVER, 15 september 2021 /PRNewswire/ -- Het wereldwijde consortium Gateway Proven Strategies (GPS.Global) kondigt de overname aan van het Global Cannabis Network Collective (GCNC), een elite-netwerk voor cannabismanagers die de internationale cannabishandel opbouwen en transformeren. Dankzij de overeenkomst gaan Chris Day en Jillian Reddish, medeoprichters van GCNC, eigendoms- en leidinggevende posities innemen bij GPS.Global. Het duo blijft de GCNC van dag tot dag runnen.

"Dit is waarlijk een samenkomen van geesten. We hebben veel respect voor het succes waarmee GCNC wereldwijd bedrijven samenbrengt om de internationale voorraadketen uit te breiden. Deze overname is een natuurlijke match die de volgende fase voor GPS inluidt. GPS helpt bedrijven om zaken te doen op wereldwijde markten en ondersteunt ethisch ingestelde entiteiten bij het uitbreiden van de cannabismarkt. Ons doel is om hierin de meest vertrouwde partner te zijn en de overname brengt ons sneller bij dit doel," aldus Bob Hoban, oprichter en voorzitter van GPS.

Naast dat ze deel gaan uitmaken van het bestuur van GPS, krijgen Day en Reddish respectievelijk de titels hoofd marketing en senior vice-president communicatie.

"De GCNC staat bekend om een bestuurscultuur die de waarde inziet van kennisdeling tussen sectoren en culturen, en om zijn samenwerkingsverbanden met klanten. De waarde die gehecht wordt aan kennisdeling is een cruciaal ingrediënt in deze samenwerkingen. Iedereen profiteert van deze uitbreiding van het ecosysteem van cannabisleiders", aldus Day. "De GCNC zal op dezelfde manier blijven werken, maar deze overname zorgt voor meer ondersteuning en diepgaande expertise om de doelen van GCNC-leden over de hele wereld te helpen bereiken."

De overname opent nieuwe wegen voor GPS.Global om de ontwikkeling van cannabis als economische aanjager te ondersteunen, door samen te werken met grote en kleine bedrijven, kapitaalkrachtige individuen, beheerders van kapitaalfondsen en overheden over de hele wereld, om risico's te minimaliseren en op verantwoorde wijze het rendement te optimaliseren. GPS heeft inmiddels al 10 kantoren over de hele wereld en adviseert overheden en bedrijven in 38 landen.

"Deze industrie heeft een verandering van perspectief nodig die internationale ondernemingen, wetgevers en onderzoekers beter afstemt op de behoeften van patiënten, consumenten en economieën. Ik ben ervan overtuigd dat de groep creatieve geesten in de GPS-familie de uitdaging aangaat om door de mondiale cannabissector te navigeren, zodat deze de transformerende economische motor wordt die we allemaal nodig hebben", aldus Reddish.

Over Gateway Proven Strategies

Gateway Proven Strategies is een een full-service wereldwijd opererend strategiebedrijf, gespecialiseerd in cannabis, hennep en opkomende markten. Via ons internationale ecosysteem van bedrijven, beleidsmakers en experts werken we samen met en adviseren we klanten over betrouwbare, duurzame uitkomsten.

