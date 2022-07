Grâce à ses puissantes performances sportives, la GWM HAVAL H6 GT commence à s'imposer sur le marché international

BAODING, Chine, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le 16 juillet dernier, la GWM HAVAL H6 GT a fait ses débuts au Red Bull Quicksand en Afrique du Sud, et a attiré tous les regards.

En tant que sponsor automobile officiel de l'événement, GWM a présenté la HAVAL H6 GT au public. La Red Bull Quicksand est réputée pour être l'un des miles (course sur 1,6 km) les plus difficiles au monde et représente donc un véritable défi. Les caractéristiques de l'événement correspondent parfaitement aux puissantes performances sportives de la HAVAL H6 GT.

With Powerful Sports Performance, GWM HAVAL H6 GT Starts to Go Global

Pour permettre aux clients locaux d'en savoir plus sur la HAVAL H6 GT, GWM a installé une zone d'expérience VIP, qui a attiré de nombreux visiteurs souhaitant découvrir la voiture. GWM a également mené une enquête sous forme de questionnaire sur place. Au cours de l'événement, de nombreux visiteurs ont fait part de leur enthousiasme et de leurs attentes à l'égard de la HAVAL H6 GT. De nombreuses personnes ont également souhaité connaître la date de lancement de ce modèle.

La HAVAL H6 GT est un tout nouveau SUV coupé basé sur la plateforme GWM L.E.M.O.N.. Les performances sportives du modèle reposent sur un design élégant, un système de motorisation exceptionnel, une expérience de conduite personnalisée et bien d'autres aspects.

L'apparence de la HAVAL H6 GT en exposition est inspirée des requins, ce qui lui confère un fort caractère sportif. Ce véhicule présente un design esthétique bionique inspiré du requin. Sa face avant reprend le motif de la nageoire pectorale du requin, et est dotée d'une large grille de prise d'air en forme de dents de requin, qui produit un impact visuel aussi puissant qu'un requin. Le toit aérodynamique et la carrosserie de type bicorps, aux lignes fluides et élégantes, donnent à la voiture une allure très puissante, à l'image de la posture dynamique d'un requin.

L'intérieur de la HAVAL H6 GT allie performances sportives et technologie. Le véhicule comporte de nombreux éléments à la mode et intelligents, tels que le pommeau du levier de vitesse, le volant multifonctionnel avec palettes de changement de vitesse et l'écran numérique. Ces éléments caractéristiques peuvent satisfaire les utilisateurs qui recherchent des voitures intelligentes, et créer une atmosphère d'intérieur dynamique.

La HAVAL H6 GT se distingue également par son excellent système de motorisation et le plaisir de conduite qu'elle procure. Afin de répondre aux exigences des utilisateurs dans différentes conditions de conduite, elle est équipée d'un moteur 4N20 2.0T perfectionné. Le couple maximal du moteur peut atteindre 320 Nm, ce qui procure aux utilisateurs une forte capacité d'accélération. La voiture propose également un mode « piste » en fonction des habitudes de conduite des différents utilisateurs. Lorsque ce mode est activé, le véhicule peut non seulement fournir plus de puissance aux conducteurs, mais aussi émettre des bruits d'échappement semblables à ceux d'une voiture de sport. Ce type de fonctionnalité peut donner autant de plaisir aux utilisateurs que s'ils conduisaient une voiture de course.

La HAVAL H6 GT est désormais disponible sur les marchés irakien et australien. GWM prévoit de la commercialiser officiellement en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, au Chili et sur d'autres marchés dans les mois à venir afin de fournir une expérience diversifiée à un plus grand nombre d'utilisateurs.

