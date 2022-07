BAODING, China, 28 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 16 de julho, o GWM HAVAL H6 GT fez sua estreia na Red Bull Quicksand na África do Sul, atraindo grande atenção.

Como patrocinadora automotiva oficial do evento, a GWM mostrou ao público o HAVAL H6 GT. A Red Bull Quicksand é conhecida como uma das corridas de "uma milha" mais difíceis do mundo e, portanto, é extremamente desafiadora. As características do evento se encaixam perfeitamente no desempenho esportivo potente do HAVAL H6 GT.

Com um desempenho esportivo poderoso, o HAVAL H6 GT da GWM começa a se tornar global (PRNewsfoto/GWM)

Para permitir que os clientes locais aprendessem mais sobre o HAVAL H6 GT, a GWM montou uma área VIP de experiência, atraindo um grande público para conhecer o carro. No local do evento, a GWM também realizou uma pesquisa. Durante o evento, várias pessoas expressaram seu amor e expectativa com relação ao HAVAL H6 GT. Muitas também perguntaram sobre a data de lançamento desse modelo.

O HAVAL H6 GT é um novo SUV cupê baseado na plataforma L.E.M.O.N. da GWM. O desempenho esportivo do modelo está em seu design elegante, sistema de energia excepcional, experiência de condução personalizada e outros aspectos.

A aparência do HAVAL H6 GT em exposição é inspirada em tubarões, criando uma forte sensação esportiva. O veículo adota um design estético biônico com base nos tubarões. Sua parte frontal conta com barbatanas peitorais de tubarão como tema, com uma robusta grade de ar em forma de dentes de tubarão, criando um impacto visual poderoso, como o de um tubarão. O carro também tem um teto dinâmico e carroceria em estilo fastback, com linhas suaves e elegantes, o que confere uma sensação de poder, exatamente como a postura vigorosa de um tubarão.

O design interior do HAVAL H6 GT combina desempenho esportivo e tecnologia. O veículo integra muitos detalhes modernos e inteligentes, como manopla de câmbio, volante multifuncional com paddle shifters (ou borboletas) e tela digital. Esses detalhes diferenciados podem satisfazer os usuários que buscam carros inteligentes e criar uma atmosfera interior dinâmica para eles.

Excelente sistema de energia e prazer ao dirigir também são os recursos mais atrativos do HAVAL H6 GT. Para atender aos requisitos dos usuários com diferentes condições de condução, o veículo está equipado com um moderno motor 4N20 2.0T. O torque máximo do motor pode atingir 320 N·m, proporcionando aos usuários um forte desempenho de aceleração. Com base nos hábitos de condução de diferentes usuários, o carro também oferece um modo de pista. Quando o modo está ativado, o veículo pode não só fornecer mais potência aos motoristas, mas também gerar uma onda sonora de aceleração como a de um carro esportivo. Esse tipo de recurso pode proporcionar o prazer semelhante ao de dirigir um carro de corrida.

O HAVAL H6 GT já foi lançado nos mercados do Iraque e da Austrália. A GWM planeja lançá-lo oficialmente na África do Sul, Arábia Saudita, Chile e outros mercados nos próximos meses, para oferecer uma experiência diversificada a mais usuários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868251/image_1.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM