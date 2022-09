Graitec Group et Applied Software accueillent Scott McMaster en tant que vice-président exécutif

ATLANTA, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Graitec, expert mondial du BIM et de la modélisation, dédié à donner aux professionnels de la construction et de la fabrication les moyens de numériser et d'industrialiser leurs processus, est ravi d'annoncer que Scott McMaster se joint au poste de vice-président exécutif, en Amérique du Nord. En outre, il sera membre du comité exécutif du groupe Graitec.

Anciennement directeur général de NTT Cloud Communications Americas, McMaster apporte une approche de leadership dynamique et axée sur les résultats au nouveau groupe Graitec en Amérique du Nord. En tant que cadre international avec plus de 20 ans d'expérience dans la direction et le développement d'équipes dans le secteur B2B, McMaster aidera à s'appuyer sur les forces d'Applied Software et de Graitec, pour concevoir des capacités stratégiques et des équipes performantes afin d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux pour nos clients.

Manuel Liedot, PDG de Graitec, a déclaré, « Graitec est un leader qui aide les clients de la chaîne de valeur de la construction et de la fabrication à transformer leur entreprise, de l'innovation à la numérisation en passant par l'industrialisation. Scott guidera nos efforts en Amérique du Nord pour être sur les « lieux », apporter de la valeur et aider les clients à surmonter les défis commerciaux et à transformer leur mode de fonctionnement. »

« En tant que partenaires de nos clients Graitec, nous apportons une valeur supplémentaire à leur parcours professionnel », a déclaré McMaster le 24 août lors de l'événement Graitec/Applied Software ONE à Atlanta, en Géorgie. « La profondeur des solutions logicielles et de services offerts avec le portefeuille combiné de Graitec et d'Applied Software crée une valeur qui transformera le parcours de nos clients. Je suis ravi de faire partie de cette équipe vraiment exceptionnelle pour aider à étendre la croissance future de Graitec et aider à construire un avenir durable »

Le 13 avril 2022, Applied Software est devenu le plus récent membre du groupe mondial Graitec, qui sert des clients depuis des bureaux dans 14 pays et en 9 langues.

À propos de Applied Software/Graitec Group

Applied Software, un intégrateur de systèmes de premier plan, offrant des services complets aux entreprises d'ingénierie, de construction mécanique, de fabrication et de production, a pour mission de transformer les industries en donnant aux clients les moyens d'agir et en favorisant l'innovation grâce à des consultants experts du monde réel. Avec une large gamme de solutions, de services et de formations de classe mondiale, Applied, qui fait désormais partie du groupe mondial Graitec, aide ses clients à obtenir un avantage concurrentiel depuis 1982. Pour plus d'informations, visitez www.asti.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890841/Scott_McMaster_Graitec.jpg

