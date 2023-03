Gramercy Funds Management LLC benoemt Financial Markets Industry Executive, Tom Humphrey als President en Bill Foley als Managing Director, Business Development

GREENWICH, Conn., 7 maart 2023 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management LLC ("Gramercy"), een toegewijde, wereldwijde beleggingsmanager voor opkomende markten met een waarde van $ 5 miljard, heeft vandaag aangekondigd dat Tom Humphrey bij het bedrijf komt werken in een nieuw gecreëerde functie, namelijk President van Gramercy. De heer Humphrey zal verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de commerciële en kapitaalvormingsstrategie van het bedrijf voor groei, waaronder (i) originatie, inkoop en structurering van gedifferentieerde beleggingsmogelijkheden (ii) het verder ontwikkelen van bestaande relaties met belangrijke tegenpartijen aan de verkoopzijde om portefeuillebeleggingen te identificeren in overeenstemming met Gramercy's lange en succesvolle bewezen staat van dienst, terwijl het gebruik maakt van de best-in-class portefeuillebeheercapaciteiten van het bedrijf, (iii) het verbeteren van de bestaande hoogwaardige wereldwijde beleggersrelaties van het bedrijf, het versnellen van het plan voor nieuwe klantacquisities in de toekomst, en (iv) het ontwerpen en het implementeren van strategische initiatieven om Gramercy's positie als een van de toonaangevende wereldwijde beheerders van alternatieve activa in de sector te verstevigen. Bovendien zal de heer Humphrey Senior Partner zijn alsook lid van het directiecomité van het bedrijf.

Gramercy heeft ook aangekondigd dat Bill Foley het bedrijf zal komen versterken als Managing Director en senior lid van het Gramercy Business Development Team. De heer Foley heeft een succesvolle carrière in beleggingsbankieren en wereldwijde financiële markten achter de rug. De heer Foley zal verantwoordelijk zijn voor het helpen uitbouwen van de strategie van het bedrijf bij het diversifiëren van de kapitaalbasis en het strategische initiatief, terwijl hij het acquisitieplan van de family-officeklanten van het bedrijf uitbreidt.

"We zijn verheugd dat Tom en Bill het Gramercy-team komen versterken", aldus Robert Koenigsberger, Managing Partner en Chief Investment Officer van Gramercy. "Na Tom meer dan 25 jaar te kennen en met hem samen te werken is het duidelijk dat hij een veteraan in de sector is met een onschatbare kennis, ervaring en begrip van de markten. Zijn reputatie en ervaring in het doen groeien van bedrijven, samen met zijn toewijding aan klantgerichte oplossingen, zullen onontbeerlijk zijn voor Gramercy. Bill is een uiterst ervaren marketeer en wordt alom gerespecteerd wegens zijn expertise op het gebied van private markten en commerciële vaardigheden. We hebben met Bill al een sterke werkrelatie ontwikkeld, aangezien hij werd gekozen om een kapitaalverhoging voor het Gramercy Special Situations Team te lanceren. Zowel Tom als Bill zullen een aanzienlijke impact hebben op onze inspanningen om onze missie te blijven waarmaken om het welzijn van onze klanten, portefeuillebeleggingen en teamleden positief te beïnvloeden."

"Ik ben verheugd dat Tom en Bill bij Gramercy komen werken," aldus Mohamed A. El-Erian, voorzitter van Gramercy. "Hun mix van uitgebreide beleggings- en zakelijke ervaring versterkt Gramercy's partnerschappen en expertise, waardoor we een dieper en breder scala aan klanten en tegenhangers kunnen bedienen."

De heer Humphrey brengt ervaring mee op de financiële markten op het gebied van verkoop, handel, onderzoek, kapitaalmarkten en beleggingsbeheer. Hij heeft in verschillende zakelijke managementfuncties gewerkt. Zijn brede sectorexpertise en wereldwijde relaties zullen onmiddellijk een aanvulling zijn op het team van Gramercy. De heer Humphrey begon zijn carrière bij Lehman Brothers in 1986 en werd in 2003 benoemd tot Global Head of Fixed Income Sales en was verantwoordelijk voor de distributie in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië. Gedurende deze periode hield hij toezicht op de groei en het beheer van een van de belangrijkste wereldwijde kapitaalmarktenbedrijven in de sector en was hij lid van het Global Management Committee van Lehman Brothers. Na de integratie van Lehman Brothers met Barclays Capital was de heer Humphrey Partner en Global Head of Business Development voor GoldenTree Asset Management. De heer Humphrey was ook Head of Corporate Banking and Securities Americas en CEO van Deutsche Bank Securities U.S. De heer Humphrey voegde zich vervolgens bij Guggenheim Securities als Senior Managing Director, waar hij de bedrijfskredietactiviteiten van het bedrijf uitbouwde. Meest recentelijk was hij Managing Director bij BTIG, waar hij Gramercy hielp bij het lanceren van hun beleggingsstrategie voor procesfinanciering en waar hij samenwerkte met het senior management en Gramercy's portefeuillebeheerteams.

De heer Foley brengt dertig jaar ervaring met zich mee. Hij was Vice Chairman, Senior Managing Director en Global Head of Equity Sales bij Evercore/ISI. Hij zetelde in het Investment Policy Committee en het Operating Committee. Voordat hij bij Evercore kwam, was Bill Managing Director bij Deutsche Bank en Morgan Stanley. In die functie bouwde en beheerde hij de verkoopinspanning van Alternative Asset. Voorafgaand aan deze functies was Bill Head of Global Institutional Sales bij Deutsche Bank. Bill was meest recentelijk ook Managing Director bij BTIG en lid van het Senior Relationship Management van het bedrijf.

"Gedurende de afgelopen 25 jaar heeft Gramercy het bedrijf met succes neergezet als een vooraanstaande wereldwijde vermogensbeheerder van opkomende markten", voegde de heer Humphrey toe. "Het hele beleggingsteam van Gramercy wordt alom gerespecteerd wegens hun innovatieve en rigoureuze beleggingsproces met grote waarde. Ik ben verheugd om deel uit te maken van het Gramercy-team dat uniek gepositioneerd blijft om te profiteren van de huidige complexe wereldwijde opkomende markten en het vertrouwen, en steun van hun klanten blijft verdienen. Ik ken Robert en zijn team al 25 jaar en ik heb veel vertrouwen in de strategie en het toekomstplan van het bedrijf. Gramercy heeft zijn reputatie opgebouwd als een visionair leider in wereldwijde opkomende markten. Het is een voorrecht om deze kans te krijgen om samen te werken met dit team van uitzonderlijk getalenteerde professionals."

De heer Humphrey heeft een bachelordiploma in politieke wetenschappen van Fordham University en is lid van het uitvoerend comité van de Fordham University Presidents Council. Hij is voorzitter van de American Junior Golf Association ACE Grant Foundation. De heer Foley heeft een BS in Business Administration van Villanova University. Hij is actief in verschillende stichtingen, waaronder The Navy Seal Foundation en St. Ignatius Loyola School.

Over Gramercy:

Gramercy is een toegewijde beleggingsmanager voor opkomende markten, gevestigd in Greenwich, Connecticut, met kantoren in Londen, Buenos Aires, Miami, West Palm Beach en Mexico-Stad, en speciale leningplatforms in Mexico, Turkije, Peru, Pan-Afrika, Brazilië en Colombia. Het in 1998 opgerichte bedrijf, met een waarde van $ 5 miljard, streeft ernaar beleggers aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen te bieden door middel van een alomvattende benadering van opkomende markten, ondersteund door een transparant en robuust institutioneel platform. Gramercy biedt alternatieve en long-only-strategieën in activaklassen van opkomende markten, waaronder multi-asset, privékrediet, publiek krediet en speciale situaties. De missie van Gramercy is om een positieve invloed uit te oefenen op het welzijn van onze klanten, portefeuillebeleggingen en teamleden. Gramercy is een geregistreerde beleggingsadviseur bij de SEC en ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (UNPRI). Gramercy Ltd, een dochteronderneming, is geregistreerd bij de FCA. www.gramercy.com

Neem voor meer informatie contact op met:

Beleggers:

Lacie Smith

Gramercy

203-552-1928

[email protected]

Mediacontact:

Steve Bruce

ASC Advisors

203-992-1230

[email protected]

SOURCE Gramercy Funds Management LLC