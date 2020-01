Grande fabricante de automóveis alemã escolhe a Getac como fornecedora mundial de dispositivos e soluções móveis robustas

Para fornecer soluções que atendam aos requisitos complexos do Grupo BMW, a Getac adaptou seus equipamentos às necessidades individuais dos vários grupos de usuários da empresa. Na área de pesquisa e desenvolvimento, a segurança e a proteção de dados confidenciais são extremamente importantes. Na logística, ao usar o sistema interno de picking BVIS, a tela de alta luminosidade de 14 polegadas do A140 da Getac e os leitores de código de barras e RFID opcionais simplificam e agilizam a gravação de dados importantes.

Todos os notebooks e tablets da Getac oferecem alta confiabilidade e desempenho, permitindo que os usuários executem tarefas complexas da maneira mais eficiente possível. Eles também têm classificação entre IP52 e IP65 de resistência à água e poeira, oferecendo tranquilidade em ambientes hostis e atendendo aos altos padrões de qualidade da indústria automotiva.

Serviços rápidos na oficina

No Grupo BMW, o notebook semirrobusto S410 está sendo usado para realizar diagnósticos internacionais de veículos. Os principais recursos que ele oferece incluem conectividade sem fio e com fio, para acesso direto a dados de diagnóstico e testes rápidos de veículos, enquanto a tecnologia touchscreen LumiBond® 2.0 da Getac garante uma tela de alta visibilidade, mesmo sob luz solar direta. Quatro modos de toque avançados (toque/chuva, luva ou caneta) oferecem um controle eficiente das ordens de serviço, para operações de alta qualidade e prazos curtos.

Indústria 4.0 - Computadores confiáveis e robustos possibilitam a transformação digital

Atendendo às principais áreas da "Indústria 4.0" e da transformação digital, as soluções robustas da Getac oferecem novas maneiras de otimizar toda a cadeia de valor de produção automotiva.

Getac: principais competências na indústria automotiva

A participação de mercado da Getac na indústria automotiva está crescendo constantemente, graças ao seu compromisso contínuo com a pesquisa e o desenvolvimento, à implementação das tecnologias mais recentes, a um conceito de serviço abrangente e à capacidade de personalizar soluções para as necessidades individuais dos clientes. Esse é o único modo de atender às demandas da indústria.

"O desafio ao trabalhar com o Grupo BMW é a ampla variedade de áreas de aplicação que a empresa possui, cada uma com exigências específicas de equipamentos que precisam ser atendidas", explica Rick Hwang, presidente do Grupo de Negócios de Soluções de Vídeo e Dispositivos Robustos da Getac. "Por isso, estamos muito felizes que a BMW tenha escolhido as soluções da Getac novamente, dando continuidade ao sucesso que ela já alcançou na otimização de processos no mundo todo com a ajuda dos nossos dispositivos".

Eric Yeh, diretor de Vendas e Operações da Getac Technology GmbH, acrescenta: "Estamos muito orgulhosos pelo novo grande pedido do Grupo BMW. Esse é mais um grande sucesso para nós, principalmente porque é um reconhecimento pelos nossos esforços contínuos para apoiar nossos clientes e atender às suas expectativas da melhor forma possível".

