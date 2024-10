Great Wall Global dévoile des produits optimisés par l'IA au salon de l'électronique de Hong Kong

HONG KONG, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 13 octobre, la HKTDC Hong Kong Electronics Fair (édition automnale) a accueilli des acheteurs et des exposants du monde entier. Great Wall Global (000066.SZ) a fait forte impression en présentant ses produits pilotés par l'IA, en mettant l'accent sur des appareils plus légers, plus fins et plus intelligents. L'exposition de l'entreprise, qui présentait des ordinateurs portables, des tablettes, des mini PC, des ordinateurs de bureau, des projecteurs et des moniteurs ultra-légers, souligne son engagement en faveur des technologies de pointe et d'un design d'avant-garde.

Alors que l'IA continue de remodeler l'industrie électronique, Great Wall Global se positionne à l'avant-garde de cette transformation. En développant des produits plus intelligents, plus efficaces et plus légers, l'entreprise répond à la demande mondiale croissante pour des appareils performants. Sur son stand de 160 mètres carrés, Great Wall Global a présenté ses dernières innovations sous le thème « The Future of AI ». An Shaoping, président de Great Wall Global, rappelle l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation pilotée par l'IA en tant que catalyseur d'une croissance de haute qualité. « Nos produits optimisés par l'IA sont conçus pour améliorer la productivité et redéfinir l'expérience de l'utilisateur », indique An. « Nous sommes déterminés à devenir un chef de file mondial dans le domaine de l'électronique haut de gamme en proposant des solutions plus intelligentes et plus efficaces. »

Produit phare, le Gbook Air 14 est un ordinateur portable ultra-léger pesant seulement 960 grammes et d'une épaisseur de 14,9 mm. Équipé du dernier processeur d'Intel et d'un NPU optimisé par l'IA, le Gbook Air 14 a impressionné les acheteurs par sa capacité à gérer des tâches complexes d'IA hors ligne, ce qui en fait un concurrent de taille pour une utilisation professionnelle.

Le mini PC NovoBox M703 a également occupé le devant de la scène, doté du dernier processeur d'Intel et de capacités d'intelligence artificielle avancées. Il offre un équilibre entre performance et portabilité, ce qui le rend idéal pour les applications personnelles et professionnelles. La station GW Shiheng X AIGC, conçue pour les charges de travail intensives avec jusqu'à 60 cœurs et 120 threads, a également fait l'objet d'une présentation majeure. Dotée d'une technologie d'accélération de l'IA, elle est conçue pour les applications AIGC exigeantes.

En outre, Great Wall Global a présenté sa gamme phare de tablettes, allant de 8 à 13 pouces. La S26, la plus avancée de la gamme, est dotée d'un écran AMOLED haute résolution et d'une finesse inégalée de 5,9 mm, ce qui renforce l'objectif de l'entreprise de créer des appareils plus intelligents et plus minces.

Great Wall Global se concentre sur l'expansion de sa présence mondiale, la promotion d'une innovation continue et le renforcement des partenariats dans l'ensemble de l'industrie afin de rester un leader dans la transformation du secteur de l'électronique par l'IA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529525/Great_Wall_Global.jpg