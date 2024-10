Great Wall Global stellt auf der Elektronikmesse in Hongkong KI-gesteuerte Produkte vor

HONGKONG, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Am 13. Oktober begrüßte die HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Autumn Edition) internationale Käufer und Aussteller. Great Wall Global (000066.SZ) hinterließ einen starken Eindruck, indem es seine KI-gesteuerten Produkte vorstellte und dabei den Schwerpunkt auf leichtere, dünnere und intelligentere Geräte legte. Die Ausstellung des Unternehmens – mit ultraleichten Laptops, Tablets, Mini-PCs, Desktops, Projektoren und Monitoren – unterstrich sein Engagement für fortschrittliche Technologie und modernstes Design.

Great Wall Global positioniert sich an der Spitze dieses Wandels, da die KI die Elektronikindustrie immer weiter umgestaltet. Durch die Entwicklung von Produkten, die intelligenter, effizienter und leichter sind, reagiert das Unternehmen auf die weltweit wachsende Nachfrage nach Hochleistungsgeräten. Auf ihrem 160 Quadratmeter großen Stand stellte Great Wall Global seine neuesten Innovationen unter dem Motto „The Future of AI" vor. An Shaoping, President von Great Wall Global, betonte das Engagement des Unternehmens für KI-getriebene Innovationen als Katalysator für hochwertiges Wachstum. „Unsere KI-gestützten Produkte sollen die Produktivität steigern und das Nutzererlebnis neu definieren", so An. „Wir sind bestrebt, ein weltweit führender Anbieter von High-End-Elektronik zu werden, indem wir intelligentere und effizientere Lösungen liefern."

Eines der herausragenden Produkte war das Gbook Air 14, ein ultraleichtes Notebook mit einem Gewicht von nur 960 Gramm und einer Dicke von nur 14,9 mm. Ausgestattet mit Intels neuestem Prozessor und einer KI-verbesserten NPU beeindruckte das Gbook Air 14 die Käufer mit seiner Fähigkeit, komplexe KI-Aufgaben offline zu bewältigen, was es zu einem starken Anwärter für den professionellen Einsatz macht.

Im Mittelpunkt stand auch der Mini-PC NovoBox M703, der mit dem neuesten Intel-Prozessor und fortschrittlichen KI-Funktionen ausgestattet ist. Er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Tragbarkeit und eignet sich daher sowohl für private als auch für berufliche Anwendungen. Eine weitere wichtige Neuheit war die GW Shiheng X AIGC-Workstation, die mit bis zu 60 Cores und 120 Threads für hohe Arbeitslasten ausgelegt ist. Die mit KI-Beschleunigungstechnologie ausgestattete Lösung ist für anspruchsvolle AIGC-Anwendungen auf der Endseite konzipiert.

Darüber hinaus präsentierte Great Wall Global sein Flaggschiffsortiment an Tablets, das von 8 bis 13 Zoll reicht. Das S26, das modernste Gerät der Reihe, verfügt über ein hochauflösendes AMOLED-Display und ist mit nur 5,9 mm branchenweit führend in der Dicke und unterstreicht damit den Fokus des Unternehmens auf die Entwicklung intelligenter, schlanker Geräte.

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Great Wall Global darauf, seine globale Präsenz zu erweitern, kontinuierliche Innovationen voranzutreiben und Partnerschaften in der gesamten Branche zu stärken, um bei der KI-getriebenen Transformation des Elektroniksektors führend zu bleiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529525/Great_Wall_Global.jpg